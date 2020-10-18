"أمهات مصر" تناشد أولياء الأمور بعدم التكدس أمام المدارس

ماما

أكدت عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على انتظام الدراسة لجميع المراحل التعليمية في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، وسط حضور عدد كبير من الطلاب.

وناشدت "عبير"، في بيان لها، أولياء الأمور من الأمهات بضرورة عدم التكدس والتواجد أمام المدارس عند اصطحاب أبنائهم للمدرسة، منعًا لانتشار فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الإجتماعي، قائلة: "عدد كبير من المدارس شهدت زحام وتكدس لأولياء الأمور أمامها وهذا غير مقبول".

Advertisements

وطالبت "عبير"، بضرورة تكثيف جولات المسئولين خاصة في الأماكن البعيدة بشكل مستمر، للتأكد من نظافة وصيانة المدارس، حتى لا تكرر واقعة محافظ الدقهلية مع مديرة إحدى مدارس منطقة دكرنس بالدقهلية.

بدء العام الدراسي الجديد

ومع بداية الدراسة في يومها الأول أمس، جرى تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه قبل بدء الدراسة بساعات قليلة، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ والقائمين على العملية التعليمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

وانطلق العام الدراسي الجديد بالمدارس، في محافظات الجمهورية، وسط تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث التزم جميع التلاميذ وأعضاء هيئات التدريس بارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس.