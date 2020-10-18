الامارات | «يظن نفسه ملكاً».. توقيف رجل دخل حرم قصر فرساي

شكرا لقرائتكم خبر عن «يظن نفسه ملكاً».. توقيف رجل دخل حرم قصر فرساي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت الشرطة الفرنسية مساء أمس السبت رجلاً «يظن نفسه ملكاً» بعدما دخل عنوةً قصر فرساي بالقرب من باريس.

وأوضح مصدر في الشرطة أن الرجل البالغ 31 عاماً وصل بسيارة أجرة، ودخل حرم القصر. وأضاف أن سائق السيارة نبّه الشرطة إلى الأمر.. ووصف الرجل بأنه «يضع رداء ويظن نفسه ملكاً».

ولاحظ رجال الشرطة لدى وصولهم إلى المكان أن ثمة باباً زجاجياً مكسوراً، قبل أن يعثروا على الرجل ويوقفوه.

Advertisements

وأكدت النيابة العامة في فرساي أن رجلاً تسلّق حائط حرم القصر ثم دخله عنوةً، من دون أن تعطي أي تفاصيل إضافية.

وأوضحت الناطقة باسم قصر فرساي لوكالة فرانس برس أن لا أضرار مادية في أثاث القصر أو في مجموعاته.

وأضافت أن «الرجل أتى من باريس إلى فرساي وقال لسائق سيارة الأجرة إنه يعتزم دخول القصر». وذكرت أن الرجل «أوقف بعدما كسر زجاج باب يتيح دخول المعرض السفلي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news