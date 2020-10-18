الزمالك والرجاء: خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة اليوم.. وتتوقع تألق هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سيكون عشاق كرة القدم العربية خاصة المصرية والمغربية، على موعد مع متابعة موقعة من العيار الثقيل في التاسعة مساء اليوم، عندما يحل الزمالك ضيفًا ثقيًلا على الرجاء على أرضية ملعب مركب محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

خلال السطور التالية، نكشف ما تقوله لنا الأبراج وحظوظ اللاعبين عن مباراة اليوم، وفقًا للدكتورة عبير فؤاد، الخبيرة في عالم الأبراج والأرقام.

توقعت الدكتورة عبير فؤاد، أن المباراة لن تنتهي بفوز أي فريق، وستحسم نتيجة التعادل موقعة الزمالك والرجاء اليوم مشيرة إلى أن حظوظ الفريقين متساوية إلى حد كبير.

ومن خلال التشكيل المتوقع للفريقين، كشفت الخبيرة عن توقعاتها بشأن أداء بعض نجوم الزمالك والرجاء كالتالي:

بعض نجوم الزمالك

- حارس المرمى محمد أبو جبل .. 29 يناير 1989 (31 سنة)

لديه تشتت ويجب أن يجتهد ليضاعف تركيزه.

-عبد الله جمعة مدافع.. 10 يناير 1996 (24 سنة)

لديه يقظة ذهنية وسرعة بديهة ويحسن التصرف.

- طارق حامد لاعب خط وسط مدافع.. 24 اكتوبر 1988 (31 سنة)

القمر في برجه يساعده أن يكون مسيطرا على الملعب ومدافعا قويا ضد أي هجوم.

- أشرف بن شرقي لاعب خط وسط مهاجم.. 24 سبتمبر 1994 (26 سنة)

تركيزه أقل ومن المهم أن يرتب أفكاره ليتغلب على أي تشوش.

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- مصطفى محمد مهاجم.. 28 نوفمبر 1997 (23 سنة)

طاقته البدنية أقل ومن المهم ألا يبدد طاقته فيما لا يفيد، وينتبه ليحمي نفسه من الإصابات.

بعض نجوم الرجاء

- حارس المرمى أنس الزنيتي.. 28 اغسطس 1988 (32 سنة)

لديه يقظة ذهنية وسرعة بديهة.

- بدر بانون مدافع..30 سبتمبر 1993 (27 سنة)

تركيزه أقل ومشتت ووارد أن يقع في أخطاء كثيرة.

- فابريس نجوما لاعب خط وسط مدافع.. 22 يناير 1994 (26 سنة)

غير منتبه ومن السهل أن يخترق لاعبو الزمالك خط وسط الرجاء بسببه.

- محسن متولي لاعب خط وسط مهاجم.. 3 مارس 1986 (34 سنة).

يحالفه الحظ جدا وسيكون مسيطرا على الملعب.

- بين مالانجو مهاجم.. 10 نوفمبر 1993 (27 سنة)

سيكون أيضا مسيطرا على الملعب ويهاجم بشراسة.