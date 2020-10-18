كورونا اليوم.. طريقة صادمة لانتقال العدوى .. وهذا المرض يهددك بالموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ نحو 10 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

طريقة صادمة لتفشي الفيروس

فجرت دراسة حديثة مفاجأة حول طريقة تعد الأولى من نوعها على الإطلاق لانتشار كورونا منذ تفشي الوباء، وفق ما يعتقد المشرفون عليها.

كما استندت هذه الدراسة إلى حادثة سابقة حصلت في الصين، حيث التقط 6 أشخاص الفيروس من مياه الصرف الصحي، وفقا لـ"العربية".

ووفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة Clinical Infectious Diseases، فإن أنبوب حمام يمر عبر منزل زوجين مصابين بكورونا في منطقة غوانزو جنوبي الصين، كان به ثقب، وعندما هطلت الأمطار في المنطقة، تسبب الثقب في غمر الشوارع بمياه الصرف الصحي ما مكن الفيروس من إصابة السكان القريبين.

هذا المرض يهددك بالموت بسبب كورونا

كشف بحث جديد نُشر في مجلة Anesthesia (وهي مجلة لجمعية أطباء التخدير) عن ارتفاع مخاطر الوفاة التي يواجهها مرضى كورونا في العناية المركزة، الذين يعانون من مرض الكلى المزمن (CKD) أو أولئك الذين يتعرضون لإصابة جديدة (حادة) في الكلى نتيجة لتطور كوفيد-19.

CKD هو نوع من أمراض الكلى تتدهور فيه وظائف الكلى على مدى أشهر إلى سنوات، وهو أكثر شيوعًا عند كبار السن، وفقا لموقع " medicalxpress."

فحصت هذه الدراسة الجديدة، التي قادها الدكتور سانوج سوني من إمبريال كوليدج لندن بالمملكة المتحدة، وزملاؤه، العلاقة بين القصور الكلوي كوفيد-19، بعد فحص النتائج السريرية في 372 مريضًا مصابًا بـ كورونا تم قبولهم في أربع وحدات رعاية مركزة إقليمية في المملكة المتحدة في الفترة ما بين 10 مارس 23 يوليو 2020، وكان متوسط عمر المرضى حوالي 60 عامًا، وكان 72٪ منهم من الذكور.

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6 طرق لانتقال كورونا عبر العينين

فيما يلي 6 طرق يمكن للفيروس التاجي أن يدخل عينيك، كما أوضح موقع"eatthis".

- فرك أو ملامسة العينين

- التعرض إلى انتقال الهباء الجوي:

- ارتداء العدسات اللاصقة:

- مشاركة قطرات العين أو مستحضرات التجميل:

- الحساسية

- مشاركة المناشف والوسائد

إجراءات أساسية لتفادي الإصابة بكورونا في الشتاء

قال الطبيب الروسي ألكسندر كارابينينكو، إن نظام ارتداء الكمامات والقفازات سيكون ضروريا أيضًا في الشتاء، حيث سلوك فيروس كورونا في الشتاء غير مفهوم بشكل جيد، لذا ينبغي اتخاذ أقصى تدابير الحماية.

وقال الطبيب: "تمنع الأقنعة انتشار تلك الأبخرة والسوائل التي يطلقها الشخص عند التحدث والسعال والعطس، ويجب ارتداء الكمامات بنفس الطريقة بغض النظر عن الطقس البارد... لن تضر الكمامة في الشتاء. كما يجب ارتداء القفازات. فهناك الكثير من البكتيريا والفيروسات التي تعشش على جلد اليدين. وعادة ما يسبب فرك الشخص أنفه وملامسة شفتيه بدخول الفيروس. وارتداء الكمامة والقفازات إلزامي في الشتاء"، وفقا لـ"سبوتنيك".