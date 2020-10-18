هذه الأطعمة احذر تناولها على معدة فارغة.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:
وجبة الفطار من أهم الوجبات في اليوم، فيجب أن تكون مليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة التي تمنح الطاقة ليبدأ الشخص يومه بسعادة وانتعاش.
وهناك العديد من الأطعمة الضارة التي لا يجب تناولها على معدة فارغة، لأنها قد تكون أسوأ بكثير من تجاهل وجبة الإفطار.
وفيما يلي أسوأ الأطعمة التي يمكن تناولها على الإفطار، وقد تعرضك لخطر الإصابة بأمراض مزمنة، وفق ما ذكر موقع ""healhtline:
الفطائر:
من أكثر الأكلات الشائعة في وجبة الإفطار، وبالرغم من احتوائها على بروتين، إلا أنها غنية بالدقيق المكرر، الذي يساهم في الإصابة بمرض السكري.
الكعك:
لتناول الكعك على وجبة الإفطار العديد من الأضرار؛ فهي مصنوعة من الدقيق المكرر والزيوت النباتية والبيض والسكر وهو سبب رئيسي لمرض السمنة.
عصير الفواكه:
تناول عصير الفواكه المحلى بالسكر على الإفطار من الاختيارات السيئة فهي تشعر بالجوع وتزيد الووزن والمساهمة في الإصابة بالأمراض المزمنة، ويزيد من مستويات السكر ومتلازمة التمثيل الغذائي.
المعجنات المحمصة:
المعجنات من الخيارات السهلة على وجبة الإفطار ولكن مكوناتها ليست صحية، فهي تحتوي على الدقيق والسكر والذرة، ولا تحتوي على بروتينات وتشعرك بالشبع المؤقت.
الزبادي خالي الدسم المحلي:
تناول الزبادي المخلوط بالفواكه اختيار مثالي، ولكن المحلى بالسكر الصناعي وخالي الدسم غير صحي على الإفطار ويسبب العديد من المشاكل فهو لا يعطي الجسم كفايته من البروتينات.
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