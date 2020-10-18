احذر.. 6 طرق لانتقال فيروس كورونا عبر العينين

محمد اسماعيل - القاهرة - شيماء مرسي

يشعر معظمنا بالقلق من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق أيدينا وأنفنا وفمنا، ومع ذلك، هناك طريقة أخرى يمكن للفيروس أن يخترقنا من خلالها، وهي أمام أعيننا أو بشكل أكثر تحديدا داخلها.

فيما يلي 6 طرق يمكن للفيروس التاجي أن يدخل عينيك، بالإضافة إلى نصائح حول كيفية منع حدوثه، كما أوضح موقع"eatthis".

1- فرك أو ملامسة العينين:

الطريقة الأكثر شيوعا لدخول كورونا من خلال العين، هي عن طريق لمس وجهك أو فرك عينيك بعد ملامسة يديك لسطح مصاب، لذا يجب أن تكون على دراية، وتجنب فرك عينيك أو لمس وجهك خاصة بعد ملامسة الأسطح العامة.

2- التعرض إلى انتقال الهباء الجوي:

بما أن الفيروس لديه القدرة على الانتشار عن طريق نقل الهباء الجوي وقطرات الجهاز التنفسي، إذا بمجرد التواجد بالقرب من شخص مصاب يمكن أن يؤدي في الواقع إلى الانتقال من خلال العين، "على سبيل المثال، إذا عطس شخص مصاب بالفيروس التاجي، يمكن للقطرات أن تدخل من خلال العين.

3- ارتداء العدسات اللاصقة:

قد ترغب في التفكير في تبديل العدسات اللاصقة الخاصة بك مع النظارات حتى ينتهي جائحة الفيروس التاجي، حيث إن مرتدي العدسات اللاصقة لديهم مخاطر أكبر في نقل الفيروس من خلال أعينهم.

وينطبق هذا بشكل خاص إذا كان مرتدي العدسات اللاصقة لا يمارسون النظافة الجيدة مثل عدم تنظيف العدسات بشكل صحيح، أو عدم غسل أيديهم، لذا على الأقل يجب ممارسة النظافة الجيدة للعدسات اللاصقة، والأفضل من ذلك هو ارتداء النظارات.

4- مشاركة قطرات العين أو مستحضرات التجميل:

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مشاركة المنتجات التي تلامس العين بدءا من قطرات العين إلى الماسكارا يمكن أن تجعلك على اتصال مباشر بالفيروس، حيث يمكن العثور على الفيروس التاجي وانتقاله من خلال إفرازات العين، مثل الدموع، لذا فهو قادر على دخول العين من خلال منتجات مثل، مستحضرات التجميل وقطرات العين، ومن الممكن تلوث طرف قطارة العين أو الماسكارا عن طريق الاتصال بإفرازات العين لشخص مصاب بـ COVID، لذلك يجب عدم مشاركة قطرات العين أو مستحضرات التجميل مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء.

5- الحساسية:

إذا كنت واحدا من ملايين الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، من الجيد أن تفعل كل ما في وسعك للسيطرة عليها، لذا من الأفضل تجنب فرك العينين خاصة لأنها تسبب حكة شديدة.

6- مشاركة المناشف والوسائد:

يمكن أن تكون مناشف الوجه وأكياس الوسائد السبب في الإصابة بالفيروس التاجي، "يمكن أن تنتقل COVID أيضا باستخدام مناشف الوجه المشتركة وأغطية الوسائد، لذا من الأفضل تجنب استخدام مناشف الحمام على وجهك، وتأكد من تنظيفها بانتظام، وضع في اعتبارك أن هذا ينطبق أيضا على أغطية الوسائد المشتركة سواء في غرفة النوم أو في المساحات المشتركة.

ما يمكن أن تفعله

- غسل اليدين بشكل متكرر ودقيق بالماء والصابون، وإذا لم يكن لديك الصابون أو الماء، فقم بتنظيف يديك بمطهر يحتوي على الكحول.

- قاوم الرغبة في لمس عينيك وأنفك وفمك.

- ابتعد عن الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس التاجي أو أصيبوا به.

- يجب تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس أو استخدم الكوع من الداخل، ثم القاؤها في سلة المهملات مباشرة بعد استخدامها.