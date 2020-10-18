471 مليون جنيه.. شقيقة كيم كاردشيان الأعلى أجرا في عروض الأزياء

لايف ستايل

يعد مجال عروض الأزياء الساحة الأولى والأساسية لعرض الكثير من الفتيات والنساء لرشاقتهن، إذ يشهد بصورة مستمرة ظهور العديد من الوجوه المميزة، والتي تترك بصمات أمام المشاهدين، فضلا عن حصولهن على مبالغ مادية طائلة من أجل ظهورهن بأي من تلك العروض، أو التسويق لإحدى الماركات العالمية.

وقدم موقع "thethings" الأمريكي، إحصائية بشأن عارضات الأزياء الأعلى أجرًا على مستوى العالم.

كيندال جينر (30 مليون دولار)

عرف الجمهور وجه عارضة الأزياء الشهير كيندال جينر، منذ ظهورها مع أخوان عائلة كاردشيان، الشهيرة بكونهم مشاهير تليفزيون الواقع الأمريكي.

وبعد مرور سنوات، انفصلت "جينر" عن أخواتها الأكبر سنًا، لتخلق حياتها الخاصة ومسيرتها المهنية كعارضة أزياء، وتصبح على مدار أعوام قليلة الأعلى أجرًا بين منافسيها من العارضات الآخريات، إذ يصل أجرها إلى 30 مليون دولار مقابل المشاركة الواحدة، أي ما يعادل 471 مليون جنيه مصري.

جيجي حديد (29 مليون دولار)

وتأتي العارضة صاحبة الأصول الفلسطينية جيجي حديد، في المرتبة الثانية عقب "جينر"، مقابل حصولها على 29 مليون دولار وهو ما يقرب من 455 مليون جنيه مصري، إذ يمكن أن تتجاوز منافستها الأولى على اللقب في أي وقت.

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كارا ديليفين (28 مليون دولار)

فيما تأتي في المركز الثالث، عارضة الأزياء والمغنية كارا ديليفين، بأجر 28 مليون دولار ما يقرب من 438 مليون جنيه مصري، فضلا عن حصولها على المرتبة 13 في قائمة AskMen لأكثر النساء المرغوب بهن.

جوان سمولز (26 مليون دولار)

تحتل العارضة من أصل بورتوريكي جوان سمولز، المركز الرابع، إذ أنها عملت كسفيرة للعطور بجميع العلامات التجارية ذات الأسماء الكبيرة في مجال التجميل، فضلا عن اهتمامها لتقديم الأعمال الخيرية أيضًا، وتحصد أجرًا يبلغ 26 مليون دولار ما يعادل 408 ملايين جنيه مصري

كارلي كلوس (25 مليون دولار)

تعد كارلي كلوس، واحدة من أجمل عارضات الأزياء في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أصبحت وجهًا للعديد من العلامات التجارية الكبرى، ويصل أجرها إلى 25 مليون دولار.

بيلا حديد (25 مليون دولار)

هي الشقيقة الصغرى لجيجي حديد، بدأت مشوارها في عروض الأزياء عام 2014، وفي خلال عام واحد أصبحت واحدة من أهم الوجوه للعلامات التجارية الكبرى.