والد "أديل" يقدم بلاغا في جارته بسبب أغاني ابنته

لايف ستايل

على غير عادة آباء المشاهير الذين يشعرون بالفخر والاعتزاز عند رؤية المعجبين بأبنائهم أثناء إشادتهم بأعمالهم بمختلف الطرق، قدم مؤخرًا، والد نجمة البوب العالمية أديل، شكوى في أحد جيرانه بسبب تشغيل أغاني ابنته المطربة بصوت عال والغناء معها أيضًا.

واتصل مارك إيفانز (56 عامًا)، بالشرطة للإبلاغ عن جارته كيلي فراي (21 عامًا)، بعد فترة وجيزة من انتقالها بمنزل يجاوره، وذلك بسبب تشغيلها الدائم لأغاني ابنته أديل، والغناء معها بصوت عال على مدار أوقات مختلفة من اليوم، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتعترف الفتاة العشرينية بكونها من أشد المعجبين بـ"أديل"، وتحب الغناء مع أغانيها الشهيرة، لكنها تفاجئت بتقديم والد نجمة البوب، شكوى ضدها لرجال الشرطة في مدينة ريدجند، بجنوب مقاطعة ويلز البريطانية.

لم يجمع الحب فقط بين الفتاة ومطربة البوب، إذ تقول كيلي إنها تشبه أديل تمامًا.

وكانت انتقلت الفتاة للعيش في المنزل المجاور لإيفانز وزوجته قبل عامين، وأضافت الفتاة، أنه بعد مرور فترة وجيزة، طلب والد أديل منها عدم الغناء بصوت عالِ أو تشغيل الموسيقى، حيث إن ذلك يؤرق نومه بشكل كبير.

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وأكدت شرطة جنوب ويلز، أن شكوى الوالد بشأن الضوضاء، قُدمت الأسبوع الماضي، وستجرى محادثات للصلح بين الوالد والفتاة العشرينية.

ويذكر أن إيفانز انفصل عن ابنته صاحبة الـ32 عامًا منذ عدة سنوات، إذ أعرب عن ندمه من فعل ذلك، وأسفه عن كونهم ليسوا قريبين.

وخلال أوائل العام الجاري، فاجئت المطربة البريطانية "أديل" جمهورها حول العالم، بفقدانها للوزن بصورة بالغة، إذ ظهرت بجسم رشيق للغاية، خلال قضائها إجازة رأس السنة والعام الجديد على شاطئ جزيرة أنجيلا بانجلترا.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، تعرضت المطربة البريطانية لحالة ما بين إشادات والتنمر بها عقب ظهورها خلال مشاركتها في احتفال Notting Hill بالعاصمة البريطانية لندن، الذي دُشن عن بُعد، من خلال نشر مواد مصورة تتناسب مع الاحتفالية.

وظهرت المطربة بقطعة "بيكني" تحمل علم جامايكا، مع بنطلون رياضي ضيق بدرجات اللون الرمادي، مع اختيارها تسريحة شعر "رأستا"، والتي تميز الثقافة الكاريبية والدول الأفريقية.

ونشرت المطربة العالمية أديل، صورة إطلالتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت على مشاركتها عن بُعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلة: "سعيدة بالمشاركة في كرنفال نوتينج هيل الحبيب في لندن".