فيديو.. شيماء سيف ترقص "بالترتر الأحمر" في حنة هنادي مهنا على "بالبنط العريض"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة شيماء سيف، في احتفال الفنانة هنادي مهنا، بليلة حنتها، التي كانت قبل يومين، استعدادًا لزفافها على الفنان أحمد خالد صالح.

وتداول مستخدمو تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنانة شيماء سيف، وهي ترقص على أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، مرتدية جلابية بلدي باللون الأحمر مزينة بالترتر.

وكانت الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، احتفلت بـ"ليلة الحنا"، ونشرت عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على إنستجرام، عددا من مقاطع الفيديو والصور، فضلًا عن مشاركة الجهة المنظمة للحفل بعض اللقطات عبر إنستجرام.

تضمنت مقاطع الفيديو والصور، تزيين المكان بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، مع وضع صورة "توك توك" وزجاجات بيرة، ولافتة مدون عليها "حنة هنادي مهنا"، فضلًا عن ورود حمراء متناثرة في أرجاء المكان.

وظهرت العروس بـ"جلابية بلدي" بيضاء اللون، والتي تتميز بأنها غير منقوشة، وتشبه التي ظهرت بها الراقصة فيفي عبده، في استعراض "حزمني يا"، مزودة بحزام أحمر به "ترتر" ذهبي، كما اختارت الظهور بشعر انسيابي يحمل بعض التموجات.

وفي 7 أكتوبر الجاري، فاجأ الفنان أحمد خالد صالح والممثلة هنادي مهنا، جمهورهما، بعقد قرانهما، بعد خطبة دامت قرابة الـ10 أشهر.

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وظهرت "هنادي" بفستان أبيض بسيط، واعتمدت على المكياج الهادىء والشعر المنسدل على كتفيها، وتداول عدد من مقاطع الفيديو لعقد القران عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، لقطات من الحفل وعددا من الصور التي تجمعه بهنادي، وأرفق تعليقًا قال خلاله: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحلم أصبح حقيقة وبقيتي مراتي".

وعمل العروسان معا في مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.

وكانت تحدثت الفنانة هنادي مهنا، عن كواليس تعرفها على أحمد خالد صالح، في بداية ارتباطهما معا، خلال مشاركتهما في مسلسل "الفتوة".

وقالت "هنادي" خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء دي إم سي"، إن خطيبها "مريح" وداعم لها، ويجعلها دوما تتنافس على الأفضل في موقع التصوير.

وكشفت عن بداية اعترافه لها بحبه، وكان ذلك خلال تصوير أولى مشاهدهما في "الفتوة"، حيث قال لها "بحبك"، ولكنها لم تستوعب الأمر في البداية.