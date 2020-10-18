بفستان منقوش على البحر.. ريم مصطفى: "المرأة التي لا تقهر"

لايف ستايل

بفستان صيفي منقوش وتسريحة شعر بسيطة وانسيابية على أحد الشواطئ الرملية، ظهرت الفنانة ريم مصطفى، في صور جديدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ومن خلال الصور، أشادت الفنانة الشابة بدور المرأة في العالم بوجه عام، إذ أرفقت تعليقًا: "العالم بحاجة إلى نساء قوية، النساء اللواتي يرفعن ويبنين الآخرين، اللاتي سيحبون ويقدم لهم الحب أيضًا، المرأة التي تعيش بشجاعة ورقة وشراسة، المرأة التي لا تُقهر".

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وخلال الشهر الماضي، تعاقدت الفنانة ريم مصطفى، على المشاركة في بطولة مسرحية "هاملت"، للمخرج عصام السيد، حيث رشحها الأخير لتجسيد شخصية "أوفيليا" حبيبة هاملت، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد السعدني.

وبدأت البروفات الأولية على خشبة المسرح، وفي ظل أنها لم تخض تجربة المسرح من قبل، طلبت "ريم" تنفيذ المزيد من البروفات للاعتياد على العمل المسرحي وتكنيكه.

"هاملت" هي مسرحية تراجيدية مأساوية كتبها وليام شكسبير بنين عامي 1599 و1602، تقع أحداثها في الدنمارك، وتدور حول قصة انتقام الأمير هاملت، من عمه كلوديوس، الذي قتل شقيقه واستولى على العرش، كما تزوج من أرملة أخيه، وتعتبر هي أطول مسرحية لشكسبير، وتعتبر من بين أكثر الأعمال الأدبية قوة وتأثيراً في العالم.

يذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى، كانت مشاركتها في بطولة مسلسل "شديد الخطورة" أمام الفنان أحمد العوضي، والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه عبر منصة watch it، وشاركهما البطولة كل من رياض الخولي، محمود حجازي، حمزة العيلي، أحمد صيام، ناهد رشدي، وحسني شتا، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.

ريم مصطفى كامل محمد يونس الشهيرة بريم مصطفى، بدأت مشوارها الفني من خلال الدراما التليفزيونية منذ عام 2013، من خلال مشاركتها في مسلسل "فض اشتباك"، والمسلسل الكوميدي "هبة رجل الغراب"، ومن ثم توالت أعمالها ما بين التليفزيون والسينما.