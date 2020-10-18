لحظات صعبة في حياة حورية فرغلي: توفي خطيبها وتشوه أنفها وحرمت من الأمومة

علاقات و مجتمع

تحتفل اليوم، الفنانة حورية فرغلي، بعيد ميلادها الـ43، والتي حققت نجاحا كبيرا على الساحة الفنية، خلال السنوات الأخيرة، عقب مجموعة من أدوارها المميزة في الدراما والسينما، كان أبرزها دور "روح" في مسلسل "ساحرة الجنوب".

لم تنعم "حورية" بحياة مستقرة هادئة كسائر فنانات جيلها، إذ تعرضت لسيل من الأحداث على الصعيد الشخصي والفني، ويُقدم "هُن" لقطات من حياة حورية فرغلي، خلال السطور التالية.

وفاة خطيبها قبل زواجهما بيوم

رغم تتويجها بلقب ملكة جمال مصر عام 2001، إلا أنها اختارت العيش بمفردها بعد وفاة خطيبها، إذ قالت في أحد البرامج التلفزيونية، إنها لم تقابل الرجل الذي يستحق أن يكون زوجها، بعد وفاة الرجل الذي اختارته قبل زفافهما بيوم واحد في حادث سيارة، لتكون قصة الحب الوحيدة في حياتها.

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استئصال الرحم وجزء من عظام الجمجمة

أجرت الفنانة حورية فرغلي، جراحة لتعديل وضع الأنف بعد تعرضها لحادث سقوط من فوق حصانها أثناء خروجها للتنزه، ما أحدث كسرا بأنفها، فخضعت لعملية جراحية غير أن خطأ طبيا تسبب في تشوه أنفها.

وخضعت "حورية" لعدة عمليات جراحية بعدها، وهاجمها الجمهور خلال تلك الفترة ووجهوا لها لوما لاعتقادهم أن هذا التشوه ناتج عن عمليات التجميل، إذ قامت باستئصال جزء من عظام الجمجمة وزرعها بالأنف، ما تسبب لها في إحداث "خُرّاج" داخلي أجرت على إثره عملية جراحية أخرى بعد عام، بعدما لجأت لطبيب لإصلاح أنفها فأحدث لها تلفا في موضع التنفس بالأنف، ما دفعها للذهاب إلى طبيب آخر لإصلاح الخطأ الذي سقط فيه الطبيب الأول.

ولم تتوقف المعاناة في حياة جورية فرغلي عند هذا الحد، إذ حُرمت من نعمة الأمومة عقب خضوعها لعملية استئصال بالرحم.