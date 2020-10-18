تأثيرات لا تتوقعها.. ماذا يحدث إذا تجنبت أكل الفواكه والخضروات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

هناك العديد من الأشخاص الذين لا يفضلون تناول الخضروات والفاكهة بالرغم من فوائدها المذهلة لصحة الإنسان، ما يؤثر بالسلب على صحتهم.

وهذه العادة السلبية لها تأثير على الجسم، نذكره لكم وفق ما نقل موقع "tasteofhome".

- تصاب بنقص في الفيتامينات والمعادن: إذ تحتوي الفواكه والخضروات على بعض العناصر الغذائية الحيوية لصحتنا، وبدونها لا يستطيع الجسم الحصول على هذه الفوائد.

- مشاكل في الجهاز الهضمي: تكون أكثر عرضة للأمراض الهضمية مثل الإمساك والبواسير؛ نظرا لاحتواء الفواكه والخضروات على السليلوز ، ما يزيد من وزن البراز ويسهل المرور ويقلل وقت العبور، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على ألياف تساعد في تخفيف أو منع الإمساك، وتحفيز عضلات الجهاز الهضمي حتى تحافظ على قوتها وتقاوم الانتفاخ وتقلل الضغط على الأمعاء السفلية.

- يزيد خطر إصابتك بالسرطان: وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان (AICR)، لا يمكن لأي طعام أن يحميك من السرطان ولكن النظام الغذائي المملوء بالأطعمة النباتية يساهم في تقليل خطر الإصابة به، نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة مثل فيتاميني "E" و"ج" والكاروتينات، ما يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان عن طريق حماية الخلايا السليمة من الجذور الحرة؛ ويمكن الحصول على "الكاروتينات من السبانخ وغيرها من الأوراق الخضراء الداكنة والفواكه البرتقالية العميقة والبطاطا الحلوة والقرع والجزر.

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- يمكنك اكتساب الوزن: إذا كنت لا تأكل الفواكه والخضروات، فمن المحتمل أنك تتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون وكثافة السعرات الحرارية، و أظهرت دراسة أجراها باحثون في كلية ألبرت أينشتاين للطب أن الوزن الزائد والسمنة من السكان البالغين في الولايات المتحدة تناولوا حصصًا أقل من الفواكه والخضروات.

- أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري: لأن زيادة الوزن مرتبطة بمرض السكري، فأنت تزيد من خطر الإصابة بالسكري عند تناول الأطعمة عالية الكثافة بدلاً من الفواكه والخضروات.

ووجدت إحدى هذه الدراسات من جامعة تولين أن استهلاك الخضار والفاكهة الورقية الخضراء يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت مصابًا بالفعل بداء السكري، فإن عدم تناول الفواكه والخضروات يمكن أن يجعله أسوأ، كما أن استهلاك الكربوهيدرات مثل الخبز والأرز والمعكرونة أو الأطعمة المصنعة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم، ويمكن أن يساعد استبدال هذه الأطعمة بخضروات منخفضة الكربوهيدرات مثل الخضروات الورقية الداكنة والبروكلي والقرنبيط والطماطم والباذنجان والفواكه الكاملة في تنظيم مستويات الجلوكوز.

- قد يرتفع ضغط الدم: النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم وقليل من الفواكه والخضروات سيساهم في ارتفاع ضغط الدم، حيث أثبتت دراسة أن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات يمكن أن يخفض ضغط الدم.

- لديك خطر أكبر للإصابة بأمراض القلب: جزئيًا بسبب تأثير خفض ضغط الدم، يمكن أن يقلل تناول الكثير من الفواكه والخضروات من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وأظهرت الدراسة الصحية الكبيرة للممرضات ومقرها هارفارد ومتابعة المهنيين الصحيين أنه بالمقارنة مع أولئك الذين تناولوا أقل من 1.5 حصة من الفواكه والخضروات في اليوم، فإن الأشخاص الذين يتناولون ثمانية أو أكثر في اليوم كانوا أقل عرضة بنسبة 30 في المائة نوبة قلبية أو سكتة دماغية، لذلك فإن استبدال الفواكه والخضروات بالأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول الغذائي قد يقلل من المخاطر.

- قد تتجه نحو الاكتئاب: بدأ الباحثون للتو في النظر في العلاقة بين ما نأكله وصحتنا العقلية، حيث كشفت دراسة كبيرة من إسبانيا مؤخرًا أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عاليًا في الفواكه والخضروات يعانون من انخفاض معدلات الإصابة بالاكتئاب. حيث أن أوجه القصور في العناصر الغذائية مثل حمض البانتوثينيك وفيتامين ب 6 قد تكون سببًا في الاكتئاب لدى أولئك الذين لا يستهلكون ما يكفي منهم.