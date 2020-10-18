كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - أصبح الجينز من الأقمشة الأكثر رواجاً بين النساء، حيث لا تخلو منه خزانة أي فتاة، بعد أن أصبح من قطع الملابس الأساسية التي تناسب أوقات اليوم المختلفة.

وعلى الرغم من اقتصار استخدام الجينز في الماضي على الإطلالات الكاجوال فقط، ظهرت العديد من الإطلالات الرسمية مؤخراً، تعتمد على تنسيق الجينز مع باقي قطع الملابس.

وللتعرف على طريقة ارتداء الجينز بشكل صحيح في المناسبات الرسمية، أجرت "الخليج 365.نت" هذا الحوار مع خبيرة المظهر إيهان عفيفي، لتخبركِ كيف ترتدين الجينز في المناسبات الرسمية بشكل صحيح؟

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خبيرة المظهر إيهان عفيفي





تحدثت إيمان عفيفي عن عدة نقاط يجب ألا تغفلها كل فتاة أثناء اختيار إطلالتها من الجينز في المناسبات الرسمية، وهذه النقاط هي:

1-يجب تجنب ارتداء الجينز "المُمزق" الذي ظهرت موضته مؤخراً، سواء في المناسبات الرسمية أو الاجتماعية؛ لأنه لن يناسب المكان أو الزمان الخاص بالمناسبة على الإطلاق.

2-يجب الحرص على ارتداء الجينز مع لونين فقط من الملابس، وتنسيق هذين اللونين أيضاً في الحذاء والحقيبة.

3-يجب على الفتاة ذات القامة القصيرة تجنب ارتداء البنطلون الجينز ذي الأرجل الواسعة، أو الجينز الشرلستون؛ لأنه سيساعد في ظهورها بقامة أقصر.

4-يُفضل أن ترتدي الفتاة ذات القامة القصيرة بليزرْ قصيراً مع بنطلون جينز ضيق، وإذا كانت تعاني من وجود الأرداف الممتلئة، يمكنها الاستعانة ببليزر متوسط الطول لإخفاء الأرداف، فمن الضروري أن تتجنب ارتداء البليزرات الطويلة؛ لأنها ستُظهرها أقصر قامة.

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للمراة قصيرة الطول يفضل ارتداء البنطلون الجينز مع بليزرقصيرة



5-تناسب البليزرات الطويلة والبنطلونات الجينز الضيقة أو ذات الأرجل الواسعة، الفتاة طويلة القامة، ولكن يجب الحرص على ارتداء حذاء ذي كعب قصير أو متوسط الطول؛ حتى لا تُظهرها بقامة أكثر طولاً عن المألوف، علماً بأن البنطلونات الجينز ذات الأرجل الواسعة لا تُعد خياراً جيداً للمناسبات الرسمية.

البنطلون الجينز ذو الأرجل الواسعة لا يناسب المناسبات الرسمية



6-في حال قررتِ ارتداء بنطلون جينز في مناسبة رسمية، وكنتِ تتمتعين بقامة قصيرة، احرصي على ارتداء حذاء ذي كعب عالٍ بنفس لون البنطلون الجينز؛ لأن ارتداء حذاء بلون مختلف سيُظهرك أقصر طولاً.

لا ينصح بارتداء الفتاة القصيرة لحذاء ذي لون مخالف عن البنطلون الجينز



7-يجب على الفتاة القصيرة تجنب ارتداء الجينز ذي الألوان الفاتحة مثل الأبيض أو الأزرق الفاتح؛ لأنه سيظهرها أقصر طولاً.

يجب أن تتجنب الفتاة قصيرة القامة البنطلونات الجينز الفاتحة مثل الأبيض والأزرق الفاتح



8-في حال كنتِ تتمتعين بقامة طويلة، وقررتِ ارتداء بليزر طويل مع قميص وبنطلون جينز في إحدى المناسبات الرسمية، فلا يُنصح بإدخال القميص داخل البنطلون؛ لأن ذلك سيُظهرك بقامة أكثر طولاً.

للفتاة الطويلة لا يفضل إدخال القميص داخل البنطلون الجينز



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