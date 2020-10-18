إطلالات شبابية مريحة من ديما الأسدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - تُعتبر ديما الأسدي من أكثر المؤثرات العربيات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعها في إنستجرام ما يقارب المليون شخص، ولتنوع إطلالاتها استوحينا لكِ عدة خيارات مريحة بالبنطال المناسب للشابات، فلا تترددي في اعتمادها لإطلالة بسيطة ومفعمة بالجمال.



خيارات عصرية للشابات بالبنطال على غرار ديما الأسدي



للبنطلونات ذات الألوان الجريئة مكانة كبيرة في قلوب مدونات الموضة العربيات، ومنهن ديما الأسدي؛ حيث اختارت بنطالًا برتقاليًّا ذا خصرٍ عالٍ مع تيشيرت أسود مزين بزهور ملونة وحقيبة وحذاء باللون الذهبي لإطلالة عصرية أنيقة، ونسقت في إطلالة أخرى بنطالًا أحمر واسعًا مع بلوزة بيضاء ذات كتف عريض وحذاء رياضي ملون.

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تنسيقات البنطلونات السوداء بأسلوب ديما الأسدي

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تفضل الكثيرات من النساء خيارات البنطلونات السوداء؛ لما توفِّره من أناقة وجمال، وتناسب الكثير من القطع، ومن وحي ديما الأسدي نقدم لكِ عدة خيارات؛ حيث تأنقت ببنطال أسود واسع مع بلوزة مصممة بأكمام طويلة بتدجات اللون البني، وسرحت شعرها بأسلوب الكعكتين لخيار بسيط، وظهرت ببنطال أسود من القطن مع بلوڤر أسود زينته بحقيبة زرقاء للخصر، وفي إطلالة فاخرة بأسلوب ناعم ارتدت ديما بنطالًا أسود وبلوزة سوداء بكم عريض مع حزام ذهبي للخصر، وأكملت جمالها بتسريحة ذيل الحصان، وتزينت في إطلالة رابعة ببنطال أسود ضيق مع بلوزة زهرية مزينة بحزام ناعم للخصر، وأكملت مظهرها بأكسسوارات فضية.



إطلالات البنطلونات ذات الألوان الفاتحة للنحيلات



تعتمد الفنيات النحيلات على خيارات البنطلونات ذات الألوان الفاتحة لتوفِّر لهن المزيد من الجمال، ومن وحي ديما الأسدي نقدم لكِ عدة تنسيقات، حيث أطلت ببنطال أبيض من الجينز مع بلوزة وحذاء وحقيبة بدرجات مختلفة من الأزرق، وسرحت شعرها بطريقة عفوية لمظهر بسيط في المناسبات اليومية، وفي إطلالة أخرى نسقت بنطالًا فاتحًا من اللون البنفسجي مع بلوزة سوداء، وأكملت أكسسوارات الإطلالة بذات الألوان، كما اختارت بنطالًا سماويًّا مريحًا مع بلوزة وحذاء باللون الفوشيا لإطلالة مريحة وعصرية، وتألقت ببنطال بدرجة الباستيل البنفسجي مع بلوزة وحذاء بدرجات مختلفة من الزهري لإطلالة بسيطة وأنيقة، وظهرت في إطلالة أخرى ببنطال وبلوزة بدرجات مختلفة من الأزرق مع حذاء أبيض رياضي لخيار ناعم وأنيق.

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