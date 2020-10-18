خيارات شتوية للمحجبات من نجود بنت مشعل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - نجود بنت مشعل، يوتيوبر وبلوجر سعودية يتابعها على إنستجرام أكثر من مليون و600 ألف متابع، ولتألقها في أزيائها وأسلوبها الأنيق المحتشم الذي يناسب النساء في مشاويرهن كافة، نقدم لكِ -عزيزتي- مع اقتراب فصل الشتاء، عدة تنسيقات شتوية مميزة، فاستوحي ما يناسبك منها.



فستان شتوي جذاب من نجود بنت مشعل

فستان شتوي جذاب من نجود بنت مشعل



اختارت نجود في أحدث إطلالاتها لهذا العام فستانًا شتويًّا جذابًا ومفعمًا بالأنوثة، مصممًا بقصة محتشمة باللون الأحمر المزين برقبة مرتفعة وخطوط بيضاء وسوداء على أطراف الفستان، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة باللون الأسود مع حجاب أبيض ناعم.

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تنسيقات بنطال الجينز للمحجبات

تنسيقات بنطال الجينز للمحجبات



يُعتبر بنطال الجينز من أكثر القطع شعبيةً لدى الفتيات، ولأن الكثير من المحجبات يواجهن صعوبة في تنسيقه، نقدم لكِ عدة تنسيقات من نجود بنت مشعل، حيث تزينت ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة سوداء ومعطف طويل باللون البيج مزين بخطوط سوداء بطريقة بسيطة وأنيقة، وأكملت مظهرها بحجاب بني وحذاء أبيض رياضي، وتأنقت في إطلالة أخرى ببنطال جينز أزرق مع بلوڤر أصفر ومعطف شتوي أسود، وأكملت إطلالتها الشبابية بحجاب وحذاء باللون الأبيض، كما ظهرت ببنطال من الجينز الأزرق مع بلوزة سوداء ومعطف بيج مزين بياقة في الأعلى وأزرار ناعمة.

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إطلالات البنطلونات البيضاء في الشتاء

إطلالات البنطلونات البيضاء في الشتاء



يفضل بعض الفتيات اختيار البنطال الأبيض في معظم الإطلالات؛ حيث يتناسب مع الإطلالات كافة، ويضفي عليكِ مظهرًا مميزًا، لذا أطلت نجود بنت مشعل ببنطال أبيض مع بلوڤر بلون الباستيل البنفسجي ومعطف أسود طويل لخيار أنيق يتماشى مع خطوط الموضة، وفي إطلالة أخرى ارتدت بنطالاً وحجابًا يكسوهما اللون الأبيض مع بلوزة من القطن الرمادي ومعطف بني منفوخ، لمظهر حيادي أنيق ودافئ.

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إطلالة ناعمة ومريحة من نجود بنت مشعل

إطلالة ناعمة ومريحة من نجود بنت مشعل



إذا كنتِ من محبات الأزياء القطنية البسيطة في السفر، إليك أحدث اختيارات نجود بنت مشعل، حيث نسَّقت بلوزة قطنية مزينة بقسمين بألوان مختلفة، أحدهما أبيض والآخر سماوي، مع بنطال سماوي واسع وحجاب وحذاء رياضي باللون الأبيض، لتمنح مظهرها إطلالة أنيقة ومريحة.



