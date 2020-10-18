مها أحمد عن مرض ابنها: مبيقفش على رجله ومنعرفش عنده إيه (فيديو)

علاقات و مجتمع

أزمة مرضية يمر بها عادل مجدي كامل، ابن الفنانين مها أحمد ومجدي كامل، نتيجة الأزمات النفسية التي لاحقته في الفترة الأخيرة، منها وفاة صديقه وانفصاله عن حبيبته، ليخرج في منشور عبر حسابه على إنستجرام، أمس، موضحًا تفاصيل ما يمر به، مشيرا إلى أنه لا يعرف علاجا لما يعاني منه.

وتعليقًا على منشور ابنها، تحدثت الفنانة مها أحمد، مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، وقالت إنها فوجئت بما كتبه ابنها عن مرضه وما يعاني منه، موضحة أنها تعيش هي وأسرتها خلال الفترة الماضية في أزمات متتالية.

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وتابعت "مها" بأن ابنها أصيب فجأة بمرض لا يمكنه معه الوقوف على قدميه، كما أنه لا يستجيب للعلاج، ولا يعرفون طبيعة ما يعاني منه، كما أنه دخل في حالة نفسية سيئة.

وأوضحت "مها" أن الظروف العصبية التي مرت بها، كانت بدايتها من الجلوس في المنزل وقت انتشار فيروس كورونا المستمر، كما أن ابنها "أحمد" يعاني من ضعف المناعة، ثم طلبت من زوجها الفنان مجدي كامل، السفر إلى الساحل الشمالي، وأثناء السفر تعرضت لحادث سيارة كبير للغاية، وكان ابنها "عادل" معها على الهاتف، فسمع صراخها وعاش الصدمة.

وتابعت "مها" بأن ابنها "عادل" كان يعيش قصة حب انتهت بالفشل، ودخل في حالة نفسية سيئة، ثم توفي صديقه مصطفى حفناوي، وتأثر أيضًا بحادث غرق منزلهم في المياه.

وذكرت "مها" أنها مرت بأزمة مرضية، وكانت لا تستطيع الوقوف ولا تريد الأكل، واتضح بعد ذلك أنه التهاب في الصدر وليس كورونا، ثم فوجئت في يوم بأن ابنها عادل لا يستطيع الوقوف على قدميه أو فعل أي شيء بمفرده، وبدأت تسمع صوته وهو يتألم، موضحة أنها لا تعرف ماذا يحدث معهم.