ناهد السباعي بالأبيض في جلسة تصوير.. ومتابعون: الجمال عدى الكلام

لايف ستايل

خضعت الفنانة ناهد السباعي، لأحدث جلسة تصوير بعدسة المصور الفوتوغرافي حامد كامل، وشاركت عددا من الصور الخاصة بالجلسة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة خلال جلسة التصوير بإطلالة كلاسيكية مرتدية فستان أبيض أنيق ذات أكمام، من توقيع دار الأزياء TAYA Couture.

واعتمدت ناهد السباعي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها من أنامل مصفف الشعر يوسف الشاكر.

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وأرفقت الفنانة تعليقًا على جلسة التصوير، "الطريق موجود، سيكون دائمًا هناك، عليك فقط أن تقرر متى تأخذها – كريس همفري، أنا حقًا ممتنة لكل من صنع هذا رائعًا".

ولاقت الجلسة التي خضعت لها ناهد السباعي، داخل وأمام سيارة كلاسيكية، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها، وحصدت على آلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، وكان من أبرزها: "جورجينا مصر، حفيدة ملك الترسو بصحيح، قمراية، بطلي تحلوي أكتر، الجمال عدى الكلام".

وناهد السباعي ممثلة مصرية، وهي حفيدة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، والدتها هي المنتجة ناهد فريد شوقي، وخالتها الفنانة رانيا فريد شوقي.

شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما شاركت في فيلم عالمي بعنوان "بعد الموقعة"، وفاز بجائزة في مهرجان كان عام 2012.

يذكر أن "السباعي" شاركت في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل "النهاية"، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وحقق نجاحاً كبيراً، وشاركها في بطولته عمرو عبدالجليل وسوسن بدر وأحمد وفيق وسهر الصايغ ومحمود الليثي وعدد آخر من النجوم.

وتشارك في مسلسل "في بيتنا روبوت"، من إخراج وليد الحلفاوي، تأليف: أمين جمال، وبطولة كل من دنيا سمير غانم، شيماء سيف، عمرو وهبة، هشام جمال، دلال عبدالعزيز، وليلى أحمد زاهر.