أحمد حاتم يتغزل في نور الشربيني: الأميرة المحاربة

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نشر الفنان أحمد حاتم، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة برفقة البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميا لسيدات الإسكواش، بعد فوزها ببطولة مصر الدولية، والتي استضافتها أهرامات الجيزة، كأحد أكبر البطولات البلاتينية في عالم الإسكواش وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة.

وأرفق الفنان تعليقًا على الصورة متغزلًا بها: "يسمونها الأميرة المحاربة، أراها طفلة صغيرة وأخت لدعمها".

وتابع "حاتم" مهنئًا البطلة المصرية بعد فوزها بالبطولة": "برافو نور، وأتمنى لك التوفيق ولجميع أبطالنا".

مئات التعليقات تلقاها أحمد حاتم، عقب مشاركة صورته برفقتها، ما بين التهاني والإشادة، وكان من أبرزها: "مبروك يا بطلتنا، رافعة راسنا دايمًا، بنات مصر الأبطال".

معلومات عن اللاعبة نور الشربيني

- ولدت في الإسكندرية في الأول من نوفمبر عام 1995.

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- فازت ببطولة الجزيرة وهي في الثامنة من عمرها.

- حققت العديد من البطولات على مستوى الجمهورية.

- فازت في البطولات الفردية للعبة الإسكواش وحصلت على لقب أفضل وأصغر لاعبة في بطولة السيدات وكرمها الاتحاد الدولي.

- في عام 2009 فازت ببطولة العالم للناشئين التي أقيمت في الهند تحت 19 عامًا لتصبح أصغر لاعبة في العالم تحصل على بطولة.

- فازت ببطولة انجلترا المفتوحة للناشئين تحت سن 13 و15 و19 عاما لخمس مرات متتالية وحصلت على لقب أحسن لاعبة شابة.

- في أكتوبر 2014 شاركت في بطولة أمريكا المفتوحة وفازت بالمركز الثاني.

- أصبحت أصغر لاعبة تدخل في قائمة أول 10 مراكز للتصنيف في لعبة الإسكواش على مستوى العالم.

- في ديسمير 2014 شاركت في بطولة العالم للفرق التي نظمت في كندا وجاءت في المركز الثالث لتصبح المصنفة الرابعة عالميًا.

- في عام 2016 أصبحت المصنفة الثانية عالميًا في بطولة العالم التي أقيمت في كوالالمبور بماليزيا بعد فوزها علي الإنجليزية لورا ماسارو 3 - 2 في المباراة النهائية.