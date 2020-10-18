الامارات | 3 نصائح مهمة لزيادة فعالية التدريب على جهاز الجري

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح مهمة لزيادة فعالية التدريب على جهاز الجري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة ألمانية معنية بالصحة واللياقة البدنية أن جهاز الجري يتيح للمرء ممارسة الرياضة دون أي إزعاج بسبب الأمطار أو الرياح، مشيرة إلى أنه يمكن زيادة فعالية التدريب على جهاز الجري باتباع بعض النصائح المفيدة.

وهنا ثلاثة نصائح تقدمها مجلة «Fit for fun» لزيادة فعالية التدريب على جهاز الجري:

- يمكن محاكاة مقاومة الهواء عند الجري وسط الطبيعة من خلال ضبط ميل جهاز الجري بنسبة 1%، وهو ما يعادل مقاومة الهواء، التي يمكن الشعور بها عند الجري في الهواء الطلق بسرعة 10 كلم/ساعة.

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- عدم وجود رياح باردة أثناء التدريب بواسطة جهاز الجري، يجعل المرء يتعرّق بدرجة أكبر من ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، ولذلك فإنه من المهم شرب الماء بصورة منتظمة؛ إذ ينبغي شرب نصف لتر على الأقل لكل ساعة تدريب على جهاز الجري.

- جهاز الجري يوفر درجة معينة من امتصاص الصدمات أثناء الجري، ولذلك فإن الأحذية المخصصة للجري على الطرقات ليست مثالية للتدريب على جهاز الجري، وهنا ينبغي ارتداء أحذية خفيفة ذات درجة تقوس صغيرة.



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