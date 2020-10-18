استبدل الزيت بالزبدة.. نصائح لإعداد معجنات "صحية" بالمنزل

صحة

كشفت خبيرة التغذية ماريال منصور، عن مجموعة من الخطوات لإعداد المعجنات بشكل صحي داخل المنزل.

وأوضحت منصور، أن المعجنات تحوي بداخلها كميات عالية من السكريات والدهون والأملاح، فضلا عن اعتبارها من الممنوعات لأصحاب مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والدهون في كل من الكلى والكبد، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن صحيفة "النهار" اللبنانية.

كما كشفت خبيرة التغذية، عن المكونات الأساسية للعجين، وهي، الزبدة، الطحين، الزيوت المختلفة، الحليب، الملح، السكر، السمنة، إضافة إلى عدد من المواد الغذائية الغنية بالسعرات الحرارية أيضًا.

والنصائح المُقدمة لإعداد عجين صحي، وهي:

1- استعمال دقيق القمح الكامل أو البني بدلًا من الأبيض.

2- تقليل كمية السكر المستخدمة.

3- استبدال الزيت بالزبدة، وكذلك اللبن للتخفيف من استعمال القمح.

4- تحضير حشو للعجين بمكونات منخفضة الدهون والملح والسكر.

5- تحضير المعجنات داخل المنزل وتجنب شراء المعجنات الجاهزة.

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6- إضافة قطع من الخضار الطازج عند تناول المعجنات.

7- تجنب استخدام مكونات غنية بالسعرات الحرارية كالمايونيز والكاتشب.

8- خبز المعجنات داخل الفرن وتجنب قلبها في الزيت.

وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، حدد عدد من الخبراء مجموعة من الأطعمة الضارة التي تتسبب بأمراض السرطان المختلفة (الثدي والأمعاء والبروستاتا)، بعد الأخذ بعين الاعتبار بيانات العمر والاستعداد الوراثي للأمراض ومستوى النشاط البدني للمشاركين في الدراسة.

وضمت قائمة الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها منتجات المعجّنات المختلفة والمشروبات الغازية والوجبات المصنّعة مسبقا ومنتجات اللحوم غير الطازجة، لاحتوائها على نسب مرتفعة من السّكر والدهون والأملاح، ولفقرها أيضا للفيتامينات والألياف.

واقترح العلماء، في نهاية الدراسة، اتباع نظام غذائيّ صحّي، لا يتضمن الأطعمة المصنّعة، وفرض قيود صارمة على شركات تصنيع الأطعمة التي تستخدم موادا ثبت ضررها في جميع أبحاث الخبراء السابقة.