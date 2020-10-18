والد بوسي: مديون بـ 17 ألف جنيه بسبب مرضي.. وبنتي كل يوم تقولي بكرة

علاقات و مجتمع

قال محمد شعبان، والد المُطربة بوسي، إنه يحتاج إلى إجراء عملية في عينيه، ومصاريف علاج عالية، فضلًا عن كونه يعاني من الحساسية في الصدر، وظهر له عرق مفاجئ، كما يعاني من أمراض صحية أخرى كما قال "بلاوي سودة"، موضحًا أنه عندما أُصيب في عينه بما يُسمى "بالمياه البيضاء"، قام بغلق الورشة التي كان يعمل بها وباع الأجهزة التي كانت بالورشة، وبالتالي أصبح ليس لديه أي مصدر دخل.

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وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أنه لا يملك أي عمل حاليا كونه يبلغ من العمر 77 عامًا ومريضا، فتكلفة عملية "العين" حوالي 8 آلاف جنيه تقريبًا، وأنه يقوم بصرف 40 جنيها يوميًا على العلاج والبخاخات، بالإضافة إلى جلسات التنفس التي يتعرض لها كل ساعتين حتى يستطيع التنفس.

وأشار والدة المطربة بوسي، إلى أنه قام بعمل التحاليل كاملةً، واستدان من أصدقائه حوالي 17 ألف جنيه حتى يستطيع عمل العملية في مستشفى الرمد، على أمل أن ابنته "بوسي" سوف ترسل إليه أموال وتكاليف العملية ولكن لم تهتم بعلاجه، "بوسي مش بتبعتلي فلوس بقالها 4 سنين، كان فيه مشاكل بينها وبين جوزها واتحلت وبردو مفيش فايدة".

وتابع: "كل يوم اتصل بيها تقولي بكرة بكرة ومش بتبعت حاجة، لذلك لا ألتمس لها أي عُذر"، فيما علق الإعلامي سيد علي بأنه سوف يوفر له مصاريف العملية والعلاج خلال نهاية الأسبوع، مطالبًا منه أن يلتمس العُذر لابنته بوسي، فربما تعاني من ظروف معينة تمنعها عن إرسال الأموال.