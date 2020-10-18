طريقة عمل كيك مع كريمة الليمون

كتب: هن - 06:17 ص | الأحد 18 أكتوبر 2020

قدمت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كيك الليمون مع كريمة الليمون، وذلك من خلال برنامجها "زي السكر"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تقديمها بخطوات سهلة. مقادير عمل كيك الليمون مع كريمة الليمون الكيك 125 جرام سكر 50 جرام سكر بني فاتح ناعم 2 بيض كبير نصف ملعقة كبيرة فانيليا 188 جرام دقيق نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر 1 ملعقة صغيرة بيكينج صودا ربع ملعقة صغيرة ملح 12 مل لبن رايب بشر + عصير 3 حبات ليمون اضاليا الحشوة 200 جرام جبنة كريمي 100 جرام كاسترد بودر 50 مل ماء 70 جرام سكر بودرة نصف ملعقة صغيرة ملح 1 ملعقة صغيرة بشر ليمون 250 مل كريمة مخفوقة 10 جرامات جيلاتين كريمة الليمون 200 جرام سكر 50 جرام بشر ليمون Advertisements 280 جرام بيض 200 جرام عصير ليمون 70 جرام زبدة بشر الليمون المسكر 500 مل ماء 500 جرام سكر بشر 10 ليمون جوليان رفيع طريقة عمل كيك الليمون مع كريمة الليمون الكيك يسخن الفرن على درجة حرارة 170 تخلط جميع المكونات الجافة معًا، وتترك جانبًا تمزج الزبدة مع السكر في العجان، ثم يضاف البيض تدريجيا يضاف اللبن الرائب، وبشر وعصير ليمون، والمكونات الجافة، وتقلب توضع في الصينية، وتخبز في الفرن لمدة 15 دقيقة تترك لتبرد تمامًا يقطع الكيك على شكل دائرة ترص طبقة من الكيك، ثم تضاف طبقة من حشوة الليمون وتترك لتتجمد تمامًا تضاف طبقة كريمة الليمون وتوضع مرة أخرى في الثلاجة حتى تتماسك تزين ببشر الليمون المسكر الحشوة يذوب الجيلاتين بقليل من الماء، ويترك جانبًا تخلط جميع المكونات معًا يسخن الجيلاتين حتى الذوبان ثم يضاف على المكونات المتبقية ونقلب أخيرا يضاف الكاسترد ونقلب كريمة الليمون يسخن الحليب مع المكونات المتبقية، مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي يترك ليبرد تماما تضاف الزبدة

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