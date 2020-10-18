محمد مختار عن الاحتفال بعيد ميلاد ابنته: الوضع اتغير بعد طلاقي لـ رانيا يوسف

علاقات و مجتمع

تحدث المنتج محمد مختار عن استعداده للاحتفال بعيد ميلاد ابنته "نانسي" من طليقته الفنانة رانيا يوسف، الذي انفصل عنها، بعد زيجة دامت 12 عاما، أنجب منها ابنتين.

وقال "مختار"، خلال حديثه لـ"الوطن"، إنها سافرت إلى الفيوم بصحبة أصدقائها للاحتفال بعيد ميلادها، على أن تعود قبل الساعة الـ9 ليلًا، مضيفًا: "أنا مستنيها ترجع، وهعملها اللي هي عايزاه، وأجيبلها اللي نفسها فيه، ونحتفل مع أصحابها مكان ما تحب".

وتابع حديثه، أن الاحتفال بعيد ميلاد ابنته اختلف بعد انفصاله عن والدتها، "لما كنا متجوزين، كنا بنسافر ونحتفل بعيد ميلادها بره، لكن دلوقتي بستناها تحتفل وبعدين أخرج معاها، الأب والأم دلوقتي بقوا أولوية رابعة مش أولى بالنسبة لأولادهم".

رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلاد ابنتها نانسي

احتفلت الفنانة رانيا يوسف، بعيد ميلاد ابنتها "نانسي" من زوجها الأول المنتج محمد مختار، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

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وقالت "يوسف": "عيد ميلاد بنتي وصاحبتي نانسي.. كل سنة وانتي حتة مني، وهفضل دايماً سند ليكي طول العمر، وهعمل كل حاجة تخليكي سعيدة ومبسوطة وتكبري أكثر في حياتك".

وأضافت: "عدت 17 سنة، بس هتفضلي طفلة مهما كبرتي، ربنا يسعدك ويوفقك في حياتك يا نانسي يا بنتي، ويسعدك في حياتك دائما"، مرفقة مقطع فيديو يتضمن مجموعة صور تجمع الأم بابنتها في مراحل عمرية مختلفة.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ100 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "مش شبههك خالص"، و"انتي ملكة جمال وبنتك قمر"، و"أحلى بنت في الدنيا.. عقبال ما تجوزيها وتشوفيها عروسة".