أحمد فلوكس عن دعمه لسعد لمجرد بعد اتهامه بالاغتصاب: عارف أنه مظلوم

علاقات و مجتمع

خرج الفنان أحمد فلوكس عن صمته حول أزمته مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الجنس الناعم، وذلك عقب دفاعه عن الفنان المغربي سعد لمجرد، ودعوته لزيارة مصر، رغم اتهام الأخير بالاغتصاب.

وكان "فلوكس" تحدث عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن واقعة فتاة المعادي، مريم محمد، لترد عليه إحدى المتابعات: "وبالنسبة لسعد المجرد حضرتك اللي أنت في صفه".

ليرد "فلوكس": "طيب أنا هرد بس لآخر مرة، لما سعد يتحكم عليه ويثبت أنه مدان أنا أول واحد هكون ضده، ثانيا لا يصح أن نجعله رمزا ونغتابه بدون أدلة، ثالثا ده صديقي لما أكون عارف أنه مظلوم وأقول له كلام خيرًا كما وصى النبي لتقل خيرًا أو لتصمت فأعتقد أن ده مايضايقش".

وتابع الفنان: "فكرة أن إحنا نقعد نشهر بالناس ونغتابهم ونعلقلهم حبل المشنقة وده أصلا مش دورنا، لا ربنا أمرنا بكدة يبقى حرام، وكمان زي ما حضرتك ليكي حرية التعليق بدون إساءة في شخصي أو في عيلتي أو أهل بيتي كما فعل البعض، وكل الاحترام طبعًا أنا من حقي إني أقول كلمة كويسة لصديقي وأجبر بخاطره كما وصانا الدين، خصوصا أنه لا مدان ولا محبوس وأخذ برأة من أول قضية، وخصوصا أن كمان كل اللي هاجموه مايعرفوش ولا شافه وبس من الأخبار عن القواضي اللي اتعملتلوا".

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واختتم الفنان: "طالما كان هناك ستر من الله لماذا لا نكون رحماء ده الدين ودي أخلاقنا، لكن أكيد لو سعد طلع مدان أنا أول واحد هكون ضده".

أزمة سعد لمجرد ودفاع فلوكس

وأثار الفنان أحمد فلوكس، الجدل مؤخرًا بعدما قرر الدفاع عن الفنان المغربي، سعد لمجرد عقب منع حفلته الأخيرة من مصر، عقب الهجوم عليه من قِبل نسويات وفنانات خاصة إن الفنان لازال اسمه ملتصق باتهامات بالاغتصاب.

واليوم، قرر "فلوكس" دعم الفنان عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقًا: "حبيبي يا معلم.. واحشني وأراك قريبا في بلدك الثاني مصر مع جمهورك و ناسك اللي بتحبك".

وكان العديد من المتابعين شنوا هجوما لاذعا على الفنان والقائمين على الحفل، على رأسهم الفنانة الشابة مايان السيد، حيث نشرت صورا للمطرب المغربي عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "نعمل إيه لو فنان مشهور عالمي له شهرة كبيرة وشعبية هايلة لكنه متهم بالاغتصاب هيحيي حفلة كبيرة؟".

الهجوم اضطر القائمين على الحفل، للتراجع وإلغاء الحفل، ومن جانبه، نشر "لمجرد" عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة جديدة له، وعلق عليها :"لا شيء يهز ابتسامة القلب، أحب جمهوري، أحب عائلتي".