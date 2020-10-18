أطباء يكشفون أول أعراض سرطان الرئة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الدكتور يفغيني ليفتشينكو، رئيس قسم جراحة الصدر في مركز بيتروف لبحوث الأورام، أنه عادة يخلط بين الأشكال المركزية لسرطان الرئة والالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية المزمن.

وقال الدكتور ليفتشينكو، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، في مقابلة مع صحيفة "أرغوميني إي فاكتي"، "نتيجة لهذا الخلط يعالج المريض باستخدام المضادات الحيوية، ما يؤدي إلى تضخم الورم وتأخر تقديم العلاج اللازم له"، وفقا لروسيا اليوم.

Advertisements

ويشير الأطباء إلى أن أول أعراض سرطان الرئة غالبا لا يكون مرتبطا بالجهاز التنفسي. وقد تكون الحمى التي لا يمكن تخفيضها بالأدوية التقليدية، أولى علامات المرض، يصاحبها الضعف والتعب منذ الاستيقاظ، مع الحكة و الوذمة.

وبالإضافة إلى هذا، ينصح المختصون بالاهتمام والانتباه إلى تكرار الشعور بالدوار وفقدان الحساسية واضطراب المشي.

ويؤكد ليفتشينكو أنه على الرغم من صعوبة تشخيص سرطان الرئة، إلا أن اهتمام الشخص بحالته الصحية، يساعد كثيرا على تشخيص المرض في مرحلة مبكرة، وبالتالي إنقاذ حياته وتعافيه.