استخدمته رانيا يوسف.. وصفة الجاز لفرد وتنعيم الشعر

لايف ستايل

يعد الجاز واحدا من الحلول القديمة التي لجأت لها السيدات في القِدم لعلاج الشعر، والوصول لخصلات الشعر المثالية، فـ"الجاز" بديل طبيعي لبروتين الشعر، ولعلاج تساقطه وجفافه، والوصول لخصلات الشعر الناعمة والكثيفة.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، أشارت خلال استضافتها في برنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أنها تعرضت لمرض أدى لتساقط شعرها بعد تلقي علاج له، الأمر الذي دفعها لأن تستغل فترة البقاء في المنزل وعدم العمل، في أن تعالج شعرها بوضع زيت ممزوج بالجاز.

وأكدت الفنانة أنها لم تخش أن يشم أي أحد رائحة الجاز، لأنها لا تخشى على نجوميتها من شيء، والمهم أن تكون سعيدة.

ويرصد "هن" وصفة الجاز لفرد وتنعيم الشعر، وفقًا لخبيرة التجميل أمنية طاهر.

المكونات:

ملعقة زيت خروع.

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ملعقة زيت جرجير.

ملعقة زيت ثوم.

ملعقة زيت بصل.

ملعقة جاز.

طريقة الاستخدام

في وعاء عميق، امزجي جميع المكونات جيدا.

اغسلي شعرك، وقبل تجفيفه، ضعي الخليط من الجذور للأطراف.

غطي الشعر، واتركيه لمدة ساعتين.

كرري الوصفة مرة أسبوعيا، مع الاستمرار لمدة 3 أشهر.