كيف يؤثر ارتفاع الكوليسترول على أعضاء الجسم المختلفة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم من أخطر المشكلات الصحية التي تصيب البعض، وفي الغالب تحدث نتيجة الإفراط في الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، وإهمال ممارسة الرياضة، ويؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والشرايين المحيطة به.

ولكن القلب ليس العضو الوحيد الذي يتضرر من ارتفاع الكوليسترول بالدم، فيمتد تأثيره إلى الأعضاء الأخرى، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.