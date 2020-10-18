محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم من أخطر المشكلات الصحية التي تصيب البعض، وفي الغالب تحدث نتيجة الإفراط في الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، وإهمال ممارسة الرياضة، ويؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والشرايين المحيطة به.
ولكن القلب ليس العضو الوحيد الذي يتضرر من ارتفاع الكوليسترول بالدم، فيمتد تأثيره إلى الأعضاء الأخرى، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف يؤثر ارتفاع الكوليسترول على أعضاء الجسم المختلفة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.