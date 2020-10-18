احتفالاً بذكرى ميلادها الـ52.. نرصد لكِ أبرز تنسيقات سوسن ميخائيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أكتوبر 2020 01:41 صباحاً - تحتفل الممثلة السورية سوسن ميخائيل اليوم بعيد ميلادها الـ 52، وذلك بعد أن قدمت ما يقارب 100 عمل فني، وبهذه المناسبة جمعنا لكِ -عزيزتي- أبرز إطلالاتها خلال الفترات الأخيرة؛ لنسلط الضوء على بساطتها وأناقتها في الأزياء التي اتبعتها في السنوات الأخيرة، وإليك فيما يلي بعض الأمثلة.



خيارات بنطلونات الجينز من سوسن ميخائيل

خيارات بنطلونات الجينز



تفضِّل سوسن ميخائيل تنسيقات الجينز لمظهر مريح وأنيق مناسب للإطلالات اليومية، لذا تأنقت ببنطال طويل من الجينز الأزرق مع بلوزة صيفية سوداء مزينة بزهور ملونة مع حذاء أصفر ذي كعب من القش لخيار مريح، وأكملت مظهرها بتسريحة منسدلة ومكياج قوي مرتكز على طلاء الشفتين الأحمر، ولخيار أكثر بساطة نسقت شورت الجينز الأزرق مع تيشيرت أبيض مزين برسمة كرتونية وحقيبة سوداء ناعمة لمظهر شبابي مناسب للإطلالات اليومية، وارتدت في إطلالة أخرى بنطالًا من الجينز الممزق مع تيشيرت رمادي مزين برسمة كرتونية، وأكملت تفاصيل الإطلالة بالألوان الحيادية لخيار أنيق وعملي، كما اختارت شورت الجينز مع تيشيرت أبيض مزين بخطوط عرضية ملونة لإطلالة مناسبة للصباح، وتجملت ببنطال من الجينز الأزرق مع قميص أبيض مزين بكتابات سوداء وتسريحة منسدلة للشعر.

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إطلالات الفساتين الناعمة بأسلوب سوسن ميخائيل

إطلالات الفساتين الناعمة



تعتمد سوسن ميخائيل على الفساتين ذات القصات الناعمة في مظهرها اليومي، ومن أحدث إطلالاتها للفترة الأخيرة تألقت سوسن بفستان من الجينز الناعم المصمم بشكل قصير مكشوف الأكتاف، وأكملته بأساور وقلادات ذهبية مع تسريحة الشعر المرفوع بشكل طفولي لخيار بسيط وأنيق، وفي إطلالة أخرى تزينت بفستان أبيض قصير مزين بخطوط سوداء ونقوش ملونة بالأحمر والأزرق لمظهر صباحي ناعم مع تسريحة الشعر المنسدل، وظهرت بفستان آخر قصير مزين باللون الأزرق المطبع بالأبيض بطريقة شبابية مع حذاء رياضي أبيض لمظهر مناسب للشابات، واعتمدت تسريحة الشعر المموج بشكل عفوي لتمنح إطلالتها المزيد من البساطة، كما أطلت بفستان أبيض طويل مصمم بقماش ناعم ومزين بنقوش ذهبية مع حذاء برونزي ذي كعب ونظارات شمسية.

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