مايا مرسي تشيد بتعيين السيسي 20 سيدة في مجلس الشيوخ

علاقات و مجتمع

أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالقرار رقم 590 لسنة 2020، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 20 سيدة من الشخصيات العامة والسياسية بمجلس الشيوخ.

وقالت "مرسي"، عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك": "إنصاف الإرادة السياسية للمرأة المصرية في تعيينات مجلس الشوري، ضاعف السيد رئيس الجمهورية عدد التعيينات من 10 سيدات إلى 20 سيدة، من على الأقل 10 في المئة من المقاعد إلى 20 في المئة من المقاعد.. شكرًا سيادة الرئيس".

وفيما يلي قائمة بأسماء السيدات المعينات في المجلس:

1- سهير أديب مجلع غطاس بكالوريس

2- حياة محمد عبدالرازق

3- حنان عبدالمنعم أبو العزم علي

4- كوثر محمود محمود

5- هيام فاروق فؤاد بنيامين

6- نهى أحمد فتحي أحمد زكي

7- نهى أشرف محمد الشريف

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8- راجية سعد عبدالحميد محمد الفقي

9- عائشة عبدالغني محمد هاشم

10- خضرة سالم عبدالحميد سالم

11- سميرة محمد عبدالعزيز

12- نهال مجدي أحمد فهمي المغربل

13- نجوى أحمد الشافعي عمران

14- نادية مبروك عبدالعزيز عمارة

15- سماء سليمان السيد أحمد

16- هدى جمال عبدالناصر

17- سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم

18- كاميليا صبحي عبدالنور محمد

19- رشا وسيم عبدالرحمن قلج

20- راندا محمد أحمد مصطفى علي

يشار إلى أن النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أعربت عن سعادتها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره قرار بتعيين 20 سيدة بعضوية مجلس الشيوخ من بين الـ100 عضو المعينين، متمنية النجاح والتقدير لكافة أعضاء المجلس.

وقالت حسونة، في بيان سابق لها، "إن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، من تعيين 20 سيدة من الـ100 عضو، وذلك ضعف النسبة المقررة في الدستور المصري والتي تصل لـ10% في المجلس، يحسب له ضمن أجندة الإنجازات التي قام بها، كما أن هذا الأمر ليس مثيرا للدهشة خاصة أنه يقف ويساند دائما المرأة المصرية منذ سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة، لتصبح شريكا أساسيا في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".