الامارات | 50 إعلامياً في ورشة «قضايا الأطفال»

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 إعلامياً في ورشة «قضايا الأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عدد من الأكاديميين المتخصصين ضرورة تعزيز الوعي الاجتماعي والمهني، بتناول قضايا الطفل في الوسائل الإعلامية والصحافية، محذرين من الآثار السلبية الناتجة عن الممارسات الإعلامية غير المهنية على سلامة الأطفال، ومشددين على أهمية وضع سياسات مهنية، تضمن حقوق الأطفال، وتكفل سلامتهم. جاء ذلك خلال ورشة تفاعلية نظمتها إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بالتعاون مع جامعة الشارقة – مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، بحضور أكثر من 50 إعلامياً من المؤسسات الصحافية والإعلامية الحكومية والخاصة بالدولة، إلى جانب عدد من طلبة الجامعات المتخصصين في الإعلام والاتصال الجماهيري.

قدّم الورشة، التي عُقدت عن بُعْد عبر منصات التواصل المرئي: الدكتور أحمد فاروق، والدكتورة إنجي خليل، والدكتورة شريفة المرزوقي، أعضاء الهيئة التدريسية بكلية الاتصال في جامعة الشارقة.

وتأتي الورشة ضمن مبادرة «إعلام مسؤول.. طفل آمن»، التي أطلقتها الإدارة عام 2018.

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