الامارات | «عالم من الأزياء» يستقطب رواد صناعة الأزياء

شكرا لقرائتكم خبر عن «عالم من الأزياء» يستقطب رواد صناعة الأزياء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطبت الدورة الـ11 من «عالم من الأزياء 2020» - الحدث السنوي الذي يحتفي بالأزياء والأناقة في دبي - العديد من رواد صناعة الأزياء في المنطقة، الذين انضموا إلى أبرز الأسماء العالمية في هذا المجال على مدى خمسة أيام، ضمن فعاليات جمعت الفن والثقافة، وأحدث التوجهات العالمية في مجال الأزياء بـ«مول الإمارات».

ويعد «عالم من الأزياء» الذي اختتم فعالياته أمس حدثاً محورياً ضمن موسم «خريف وشتاء 2020» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، إذ حظي زوار الحدث بفرصة الاستفادة من جلسات احترافية تقدمها علامات عالمية، ومشاهدة فيلم «ليلة في المول» الذي صور خصيصاً لهذا الحدث. كما شهدت الدورة الـ11 من «عالم من الأزياء 2020» ورش عمل للمكياج، قدمتها خبيرة التجميل هدى قطان، المقيمة في دبي، إضافة إلى تكريم الفائزات بجائزة المرأة العربية المرموقة، والعديد من الفعاليات الأخرى.

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