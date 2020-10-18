الامارات | مسلسل عن قصة رومانسية بين روزفلت وأميرة نرويجية

شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عن قصة رومانسية بين روزفلت وأميرة نرويجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغرق الأمر تسع سنوات من العمل، ستّ منها بحث في الأرشيف، لإنتاج مسلسل «أتلانتيك كروسينغ»، الذي يروي قصة رومانسية غير معروفة بين الأميرة النرويجية مارثا، والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت.

وقال مخرج المسلسل النرويجي ألكسندر إيك، إن «إجراءات البحث كانت متقنة وصعبة جداً، بسبب وجود القليل من الكتابات عن الأميرة مارثا». وعُرض المسلسل ضمن مهرجان كان للمسلسلات.

واشترت العمل 12 دولة، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا.

Advertisements

وأضاف ألكسندر إيك، أن كل شيء بدأ بمقال تكهن بعلاقة بين الرئيس روزفلت والأميرة مارثا، السويدية التي أصبحت ولية العهد النرويجية بزواجها من الأمير أولاف، عندما كانت في المنفى لخمس سنوات في الولايات المتحدة في خضم الحرب العالمية الثانية.

وتابع «لم أسمع بهذه القصة من قبل.. بدأت بحثي، واكتشفت قصة تجاوزت كل تخيلاتي المجنونة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news