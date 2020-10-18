شكرا لقرائتكم خبر عن بـ «الرسوم المتحركة».. شرطة أبوظبي تبث رسائل توعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثت شرطة أبوظبي مقاطع فيديو توعوية باستخدام تقنيات «الرسوم المتحركة»، لتعزيز الوعي الأمني والمروري لجمهورها عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني. وأكدت حرصها على تنويع قنوات وأساليب التواصل بما يدعم عملية الاتصال المستمر والفاعل مع مختلف شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن «الرسوم المتحركة» تعدّ من الفنون التي تلقى قبولاً لدى المشاهد، نظراً لما يتمتع به هذا الفن المعروف بالبساطة والسهولة في إيصال الرسائل إلى قطاعات واسعة من الجمهور، لاسيما الشباب وصغار السن. وأضافت أنها أنتجت سلسلة من الأفلام الكرتونية لتبسيط رسائل التوعية في مختلف الجوانب الأمنية والمرورية التي تخدم الأولويات والأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في مجالات السلامة على الطرق والوقاية من الجريمة، بما يعزز أمن وسلامة المجتمع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بـ «الرسوم المتحركة».. شرطة أبوظبي تبث رسائل توعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.