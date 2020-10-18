الامارات | «شواطئ» تطلّ بعدد جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن «شواطئ» تطلّ بعدد جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي العدد الـ52 من مجلة «شواطئ»، التي تقدم كتيباً خاصاً بعنوان «أمّة ما بعد كوفيد: عالم جديد».

وقالت رئيسة التحرير والمديرة الإبداعية للمجلة، صباح العباسي، إن «موضوع فيروس (كورونا) تصدّر واجهة حياتنا، أخيراً، وأتاح للجميع فرصة فريدة لإعادة النظر في العديد من جوانب الحياة استعداداً لخوض مستقبل مشرق». وأضافت في كلمتها بإصدار فصل الخريف 2020 من مجلة «شواطئ»: «يسهل على من يعيشون في دولة الإمارات أن يشعروا بالأمل والتفاؤل حيال المستقبل الذي يلوح في الأفق، فقد نجحت القيادة الرشيدة في استباق ارتفاع منحنى الإصابات منذ اليوم الأول للاستجابة لجائحة فيروس (كورونا)، وخلال هذه الأشهر العصيبة المحفوفة بالتحديات، عملت القيادة دون كلل أو ملل لتطبيق الاستراتيجيات الوطنية اللازمة حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات، وقدمت أيضاً المساعدات للعديد من البلدان التي كانت بحاجة للمساعدة حول العالم».

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