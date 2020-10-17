العصر الذهبي للمرأة.. قرارات دعم بها السيسي سيدات مصر

علاقات و مجتمع

سلسلة طويلة من القرارات الداعمة للمرأة، اتخدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قيادة البلاد، كان آخرها تعيين 20 سيدة في مجلس الشيوخ، من بين 100 عضو صدر قرار رئاسي بتعيينهم.

المساندة المستمرة التي يقدمها "السيسي" للسيدات، دفعت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لتأكيد أن النساء تعيشن عصرهن الذهبي في عهد الرئيس السيسي، خلال حديثها في العديد من الفعاليات والبيانات الرسمية.

ويرصد "هن"، أبرز إنجازات السيسي، في ملف المرأة على مدار 6 سنوات.

لأول مرة.. 10 وزيرات في عهد السيسي

الإيمان بقدرات المرأة، دفع الرئيس إلى إسناد الحقائب الوزارية إلى 8 سيدات، وهن: الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتورة نيفين جامع وزيرة للصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

ويأتي ذلك عقب أن شملت الحكومة السابقة، تولي سحر نصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وحلت محلها "المشاط" في ملف التعاون الدولي، وشَغل غادة والي وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تركتها بعد تولي منصب مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وهو ما يدل على نجاحها في مهمتها كوزيرة مصرية، ليصل إجمالي عدد الوزيرات إلى 10.

وفي الحكومة الحالية، تشغل غادة نبيل منصب نائب وزيرة الاتصالات، فيما جرى تعيين غادة شلبي في منصب نائب وزيرة السياحة الآثار.

90 نائبة بمجلس النواب في عهد السيسي

تحت قبة البرلمان، جلست 90 نائبة على مقاعد مجلس النواب كممثلات عن الشعب، في انتصار جديد للمرأة المصرية، في ظل مناقشة مشروع تعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، والذي تنص مادته الأولى على تخصيص ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد للمرأة، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.

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%48 من التخصصات في البحث العلمي تشغلها المرأة

%48 هي النسبة التي تمثلها السيدات المصريات في عدد كبير من التخصصات بمجال البحث العلمي، وفقا لما أعلنته الدكتورة نادية زكاري رئيس قسم البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة، خلال مدخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، موضحة أن المرأة المصرية تولت في السنوات الأخيرة الكثير من المناصب القيادية داخل وخارج مصر، بسبب دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرأة، ومساندتها وتمكينها في جميع المؤسسات.

السيسي ينحار للمرأة والأسرة في "الأحوال الشخصية"

"لن أوقع على قانون لا ينصفكنّ، وأعلم أنّ البرلمان ونوابه حريصون على المناقشة المتوازنة والمعتدلة في هذا القانون".. بتلك الكلمات طمأن الرئيس النساء بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بجلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية" في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة العام الماضي، في ظل تخوف المجلس القومي للمرأة من المواد الخاصة بالنفقات وحقوق المطلقات.

الرئيس يدعم المرأة المعيلة

250 مليون جنيه خصصها الرئيس لتمويل مشروعات تساعد على تمكين المرأة المعيلة، وتوفير فرص عمل لها، من خلال برامج دعم ميسرة يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، وتوفير خدمات الطفولة المبكرة بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة في بناء الدولة.

حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

صحة المرأة المصرية، جاءت على قائمة أولويات الرئيس، وهو ما تجلى في إطلاق مبادرة لإجراء مسح شامل للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تحت رعاية رئاسة الجمهورية.