دينا: مفتقدة المنافسة في الرقص الشرقي بعد اعتزال فيفي عبده.. والأجنبيات هواه بالنسبالي (فيديو)

لايف ستايل

تحدث الراقصة دينا عن حبها لمجالي الرقص والتمثيل، عبر "أي تي بالعربي"، قائلة: "مش قادرة أوصف إحساس حبي للرقص الشرقي، متهيألي وصلت لسقف عالي، وووصلت أكتر حاجة ممكن أي حد يوصلها في مجال الرقص الشرقي".

وتابعت حدثيها بتأكيدها على أنه لا ينافسها أحد في مجال الرقص، موضحة: "افتقدت المنافسة في مجال الرقص من أول ما فيفي اعتزلت"، متابعة أن الراقصات الأجنبيات جميعهن هواه في ذلك المجال "حتى لو شاطرين مبعتبرهمش محترفين".

وعن علاقتها بمجال التمثيل، فأكدت على حبها الشديد له، مردفة: "شايفة نفسي في حتة لوحدي، مش شايفة حد ممكن يعمل اللي أنا بعمله".

شاركت الراقصة دينا، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جلسة التصوير التي خضعت لها لصالح إحدى المجلات.

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وظهرت "دينا" في جلسة التصوير الجريئة، مرتدية فستانا أسود "كب" مفتوح من الجانبين، كما ظهرت في إحدى الصور وهي مرتدية تاج وفي أخرى ظهرت مستعرضة إحدى الحركات التي أظهرتها في رشاقة.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور: "الملكة" "تجنني" "ملكة قلبي" "بنصغر وبنحلو".

يذكر أنه قبل فترة كشفت دينا، عن إجرائها عملية جراحية في إصبعها، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "دينا" على الصورة: "امبارح علي صباعه اتعور وخيطه.. وأنا كمان في نفس اليوم عملت عملية في صباعي".