صور.. زينة عاشور تثير الجدل حول ارتباطها: "شكلك بتحبي جديد"

علاقات و مجتمع

آثارت زينة عاشور، التي تعد الزيجة الثالثة في حياة النجم عمرو دياب، حالة من الجدل حول ارتباطها، بعد منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "عاشور" جملة باللغة الإنجليزية تعني: "يوجد تخاطر بين القلوب"، مرفقة تعليق بإيموشن "قلب" على ما نشرته.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "شكلك بتحبي جديد"، و"تستاهلي كل الحب والفرحة.. أتمنى من قلبي تكوني بتعيشي قصة حب جديدة"، و"نؤمن جميعا بذلك"، إلا أنها لم ترد على تلك التعليقات حتى الآن.

تأتي تساؤلات حول وقوع "عاشور" في "حب جديد"، بعد إعلان "الهضبة" ودينا الشربيني ارتباطهما، وإهداءه أغنية "زي ما إنتي" لها بمناسبة عيد الحب، فضلًا عن ظهورها كـ"موديل" في أحدث فيديو كليب لـ"دياب"، "أماكن السهر".

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زينة عاشور تتجاهل عيد ميلاد عمرو دياب

يشار إلى أن زينة عاشور تجاهلت الاحتفال بعيد ميلاده الـ59، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت "عاشور"، متابعيها عبر خاصية "أستوري"، مقاطع فيديو قصيرة لرقص مجموعة من الشباب والمارة في أحد الشوارع، معلقةً باللغة الإنجليزية: "وقت كورونا"، مع جعل متابعيها يطلقون على تلك الفيديوهات "رقصة كورونا"، كما نشرت أيضًا، مجموعة صور للوحات داخل أحد المعارض الفنية.

دينا الشربيني تهنئ الهضبة بعيد ميلاده: أنت أروع رجل عرفته

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني، نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مقطع فيديو يتضمن صورا رومانسية مع عمرو دياب، والتي تنشرها لأول مرة احتفالا بعيد ميلاده الـ59.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي تجاوز الدقيقة ونصف، عرض العديد من الصور واللقطات التي تجمعها بعمرو دياب، على نغمات أغنية "أماكن السهر"، التي ظهرت فيه كموديل مع "الهضبة".

وعلقت الفنانة باللغة الإنجليزية، قائلة: "عيد ميلاد سعيد، أنت أكثر رجل مذهل رأيته في حياتي.. أنت طيب وقوي ولطيف وكريم.. وأنت بالفعل تمتلك جميع الصفات"، وواصلت كلمات الغزل: "كل عيد وأنت بخير.. ستظل الأول والوحيد".