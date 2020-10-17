احذر النوم أكثر من 9 ساعات كل ليلة.. هذا ما يحدث للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

المعدل الطبيعي لعدد ساعات نوم الإنسان يجب ألا يتجاوز 8 ساعات، وألا يقل عن 7 ساعات، لكن ما يحدث عن النوم لأكثر من 9 ساعات كل ليلة؟

النوم مهم، وقلة النوم تعني أنك تتعامل مع جميع أنواع المشاكل الصحية، من أمراض القلب إلى السمنة إلى مرض السكري، ومع ذلك، أكثر من ثلث البالغين ينامون أقل من سبع ساعات في الليلة، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، ولكن اتضح أن الإفراط في النوم ليس جيدا أيضا، بحسب ما ذكر موقع "health".

وربطت الدراسات الإفراط في النوم مع عدد لا يحصى من المشاكل الصحية، بما في ذلك ارتفاع خطر الوفاة، وفي تحليل كبير نشر العام الماضي في مجلة جمعية القلب الأمريكية، تبين أن الخطر يزداد مع كل ساعة إضافية من النوم، حيث ارتبط النوم تسع ساعات بزيادة خطر الموت بنسبة 14٪، و 10 ساعات مع 30 ٪، و 11 ساعة بنسبة 47٪.

وفي أنماط الحياة الحديثة، يميل الناس إلى تقييد النوم عمدا بسبب ساعات العمل، وواجبات رعاية أفراد الأسرة والهوايات، والأنشطة الأخرى، وتشير الأدلة إلى أن النوم أكثر من الموصى به قد يكون أكثر ضررا من النوم لفترات أقل.

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وتشير أبحاث أخرى إلى أن النوم المعتاد لأكثر من سبع ساعات في الليلة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، حيث وجدت دراسة أخرى أن "فترات النوم القصوى" (بالإضافة إلى عدم النوم الكافي) ارتبطت بمستويات أعلى من البروتين التفاعلي C، وهو مؤشر على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولم تثبت أي من هذه الدراسات أن النوم لفترة أطول يسبب في الواقع مشاكل صحية أو الوفاة، ويقول الدكتور كووك، وهو محاضر إكلينيكي في أمراض القلب ومسجل متخصص في أمراض القلب في جامعة كيلي ومستشفى رويال ستوك الجامعي في المملكة المتحدة: "نحن نثبت فقط الارتباطات".

وتابع الدكتور كووك: "النوم لفترات أطول قد يكون مؤشرا على اعتلال الصحة الأساسي، مثل حالة موجودة مسبقا لم يتم اكتشافها كقصور القلب أو فقر الدم أو قصور الغدة الدرقية أو انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم".

بعبارة أخرى، في حين أن الحرمان من النوم قد يؤدي في الواقع إلى مشاكل صحية، فمن المرجح أن يكون النوم المفرط مؤشرا على وجود خطأ ما بالفعل، ويضيف روبرت دبليو جرين، دكتوراه في الطب، وأستاذ في أقسام الطب النفسي وعلم الأعصاب في مركز ساوث وسترن الطبي بجامعة تكساس في دالاس، "حقيقة أنك تنام كثيرا لا تسبب على الأرجح أي مشاكل في حد ذاتها ولكنها قد تكون مؤشرا على حدوث شيء سيء آخر".

ويقول جرين: إذا كنت تعتقد أن الإفراط في النوم يمكن أن يكون دليلا على وجود مشكلة أخرى في صحتك، فإن أفضل شيء يمكنك فعله هو التوجه إلى الطبيب، حيث إنه يمكن أن يساعدك على اكتشافها ومعالجتها.