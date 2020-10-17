"الـO مدمني عمل".. هذا ما تخبرنا به فصيلة دمك عن شخصيتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبرهيم:

هل تعلم أن كل منطقة في جسمك لها علاقة بنفسيتك وشخصيتك؟ قد يبدو الأمر غريباً بعض الشئ ولكنها حقيقة.

ومن أكثر الأشياء المرتبطة بالشخصية هي فصيلة الدم، فمن خلالها يمكنك التعرف على صفات شخصيتك، وفقًا لما أورد موقع "ideas to try".

وذكر الموقع أن اليابانيين يستخدمون هذه التقنية مع الأطفال منذ دخولهم الروضة، حيث يفصلون الأطفال بحسب فصيلة الدم، حتى يتأكدون أن الموجودين في فصل واحد لهم نفس السمات الشخصية.

- فصيلة الدم A

يتمتع أصحابها بأنهم: مستمعون رائعون، وأصدقاء جيدون، ويضعون الآخرين في المقام الأول، كما يقدمون التضحيات.

أما عن سلبياتهم، فهم سيئيين في التعبير عن مشاعرهم، ويصابون بالاكتئاب بكل سهولة، ولا يستطيعون التعامل بشكل جيد مع التوتر.

المهن التي تناسب فصيلة الدم A: هي محامون، وأمناء المكتبات، ومحاسبون.

- فصيلة الدم B:

يتمتع أصحابها بأنهم: منفتحون، وأصدقاء عظماء، ومميزون في المهارات الاجتماعية، وطموحين.

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ومن سلبياتهم أنهم يحبون أن كونوا محط اهتمام دائماً، ويعشقون الدراما والعيش في دور الضحية

المهن التي تناسبهم: أطباء النفسيين، ومحققون، وصحفيون.

- فصيلة الدم A B:

يتمتع أصحابها بأنهم: يوزنون الأشياء بعقولهم، ويتميزون بالرصانة، ومنظمين،

وعن سلبياتهم فهم: متقلبو المزاج، ومتوترين دائماً.

أم المهن التي تناسبهم: علاقات عامة، ومديرين، وعلماء وأساتذة.

فصيلة الدم O:

يتمتع أصحابها بأنهم: منطلقون، ويحبون المنافسة.

أما سلبيات أصحاب هذه الفصلة فهي: مدمني عمل، ومضغوطين دائما.

المهن التي تناسبهم: المناصب القيادية، سياسيون، رجال أعمال، محاسبين.