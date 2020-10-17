أبرزها الزبدة.. أطعمة تهدد صحة الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: يعد سرطان البروستاتا من أكثر الأمراض التي تصيب الرجال حول العالم، في مختلف المراحل العمرية ويعد النظام الغذائي أحد عوامل الإصابة الرئيسية، لذا قدم خبراء التغذية مجموعة من الأطعمة الواجب تجنبها للوقاية من سرطان البروستاتا، وللتعرف عليها اضغط هنا.

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