الأهلي والوداد: خبيرة أبراج تكشف الفائز اليوم .. ومفاجآت حول أداء اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

سيكون عشاق كرة القدم العربية خاصة المصرية والمغربية، على موعد مع متابعة موقعة من العيار الثقيل في التاسعة مساء اليوم، عندما يحل الأهلي ضيفًا ثقيًلا على الوداد على أرضية ملعب مركب محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

خلال السطور التالية، نكشف ما تقوله لنا الأبراج وحظوظ اللاعبين عن مباراة اليوم، وفقًا للدكتورة عبير فؤاد، الخبيرة في عالم الفلك والأرقام.

توقعت الدكتورة عبير فؤاد، أن الأهلي سيكون لديه أفضلية أمام الوداد المغربي في مباراة اليوم وسيحقق نتيجة إيجابية، التعادل الإيجابي أو الفوز.

- بعض نجوم الأهلي

حسين الشحات لاعب خط وسط مهاجم.. الميلاد: 6 سبتمبر 1991 (العمر 29 سنة)

في أفضل حالاته يقظ وسريع البديهة ولديه روح مبادرة وجرأة وإقدام.

علي معلول ظهير أيسر.. 1 يناير 1990 (العمر 30 سنة)

لديه روح تعاون واستعداد للتجاوب والتفاهم بسهولة مع اللعيبة في فريقه ويحصل بسهولة على دعم ومساندة من زملائه.

محمد الشناوي حارس مرمى.. 18 ديسمبر 1988 (العمر 31 سنة).

طاقته ليست كبيرة ويحتاج لمزيد من التركيز.

عمرو السولية لاعب خط وسط.. 2 أبريل 1989 (العمر 31 سنة).

قد يكون مشتتا ويجب أن يحمي نفسه من الإصابات.

أيمن أشرف لاعب مدافع.. 9 أبريل 1991 (العمر 29 سنة).

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قد يكون مشتتا ويجب أن يحمي نفسه من الإصابات.

مروان محسن مهاجم .. 26 فبراير 1989 (العمر 31 سنة).

رقم اليوم لا يتوافق كثيرا مع يوم ميلاده.. قد يكون محبطا.

- بعض لاعبي الوداد

رضا التكناوتي حارس مرمى.. 5 أبريل 1996 العمر 24 سنة.

طاقته ليست كبيرة ويحتاج لمزيد من التركيز.

الشيخ كومارا مدافع.. 14 أكتوبر 1993 العمر 27 سنة.

مشتت ولديه عدم تركيز وعرضه للوقوع في أخطاء أو عرضة للإصابة.

وليد الكرتي لاعب وسط.. 23 يوليو 1994 العمر 26 سنة.

مشتت وفي أسوأ حالاته وتسرعه يقوده للوقوع في أخطاء.

إسماعيل الحداد لاعب وسط مهاجم.. 3 أغسطس 1990 العمر 30 سنة.

في حالة سيئة جدا وعدم تركيز.

كاسينجو مهاجم.. 20 يوليو 1992 العمر 28 سنة.

لديه نشاط أكبر وحماس في اللعب.