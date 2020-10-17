تهدد حياتك.. 10 أنواع "دايت" يجب ألا تجربها أبدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قبل اتباع نظام غذائي صحي يجب أن تسأل نفسك هل هو مناسب لك أم يضرك، حيث توضح آمي هيلمز، خبيرة تغذية، إن النظام الغذائي الوحيد الذي يجب تجنبه هو نظام غير مستدام.

توضح: "الخطة شديدة التقييد من حيث السعرات الحرارية ستعمل ضدك على المدى الطويل، فأجسامنا تتكيف مع وظائفها على سعرات حرارية أقل، مما يجعل استعادة الوزن أمرًا لا مفر منه."

لذلك نستعرض 10 أنظمة غذائيًة يجب ألا تجربها أبدًا، وفقًا لخبراء الصحة، كما نشر موقع " eatthis".

دايت "أتكينز"

في حين أن إتباع نظام غذائي غني باللحوم وخالي من الكربوهيدرات قد يساعدك على إنقاص الوزن، إلا أنه يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك العامة، وفقًا لألين كونراد، من مركز العلاج بتقويم العمود الفقري في مقاطعة مونتغمري في شمال ويلز، بنسلفانيا. "كان نظام أتكينز الغذائي عبارة عن فكرة تضمين نسبة عالية من الدهون واللحوم الحمراء كمكون أساسي في وجباتك، وكان المفهوم هو أنك ستفقد الوزن بهذه الطريقة، المشكلة في مثل هذه الأنظمة هي أن التراكيز العالية من اللحوم الحمراء والدهون غير المشبعة يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ".

أظهرت الدراسات أنه يجب تجنب الوجبات الغذائية الغنية باللحوم الحمراء والدهون غير المشبعة بسبب مخاوف صحية طويلة الأمد.

- دايت "الكيتو"

كان الكيتو هو النظام الغذائي الأكثر انتشارًا في عام 2019، لكن الدكتور كونراد ليس من المعجبين به، حيث يقول "يتضمن تناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات بهدف إنقاص الوزن، من خلال وضع الجسم في حالة الكيتوزية، فإن الفكرة هي أن جسمك سيخزن كمية أقل من الدهون في الجسم، ويمكنك فقدان أكثر من كيلو"، ومع ذلك، فإن مشكلة نظام الكيتو هي أن هذا يضع ضغطًا إضافيًا على أعضائك الداخلية، والتي تحتاج إلى الكربوهيدرات للعمل، بالإضافة إلى ذلك، الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لفترات طويلة كانت خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة المبكرة".

- دايت "الأفعى"

حمية الأفعى - وهي حمية بدائية تتكون من فترات صيام طويلة (فترتا الصيام الأوليان 48 ساعة و 72 ساعة) مع وجبات منخفضة الكربوهيدرات ووجبات غنية بالدهون يتم تناولها بين فترات الصيام - تراجعت حول وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2019، حيث ادعى المتابعون أن نتائج فقدان الوزن كانت سيئة.

- دايت "العصير"

يؤكد مؤيدو دايت العصير على أنه يساعد على تطهير الجسم من السموم من الأطعمة غير الصحية.

توضح المدربة الشخصية المعتمدة وخبيرة التغذية الرياضية هولي روزر: "ما هو عليه حقًا الفواكه والخضروات التي تم تجريدها من الألياف وتعبئتها في زجاجة غالية الثمن قابلة للتسميد، أجسامنا رائعة في التطهير، من خلال الكبد والكليتين، لذا فإن فكرة إزالة السموم من العصير، لا تحظى بدعم علمي، إذا كنت ترغب في زيادة تناول الفاكهة والخضروات، يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي في شكل طعام، إذا كنت تفضل شربها، يمكن مزجها في عصير، حتى لا تفقد قشر الفاكهة أو الألياف الخضراء الكاملة".

- دايت الـ30 يوم

يهدف نظام Whole 30 إلى مساعدتك في تحديد الأطعمة التي تسبب لك مشاكل في الجهاز الهضمي أو الالتهابات، إن استخدامه لفقدان الوزن ليس مثاليًا.

على سبيل المثال، يحظر البقوليات- وهو أمر وجدته روسيه مشكوكًا فيه.

تشرح قائلة: "البقوليات مليئة بالبروتين ولا تحتوي على أي كولسترول، وهو بديل رائع للحوم، إنها خيار مثالي لفقدان الوزن والعيش حياة صحية مع دايت غذائي مثير للإعجاب".

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وعندما ينتهي النظام الغذائي- في هذه الحالة، في غضون 30 يومًا فقط - من المحتمل أن تعود إلى عاداتك القديمة، على الرغم من العوائق، فإن الخبيرة تقدر كيف يشجع النظام الغذائي الناس على طهي طعام حقيقي بدلاً من تناول الأطعمة المصنعة، لكن في النهاية، من المستحيل مواكبة ذلك، مثل كل الأنظمة الغذائية، ويزداد وزن الناس بمجرد توقفهم عن هذا الدايت.

- دايت "التخلص من السموم"

التخلص من السموم هي واحدة من تلك الأزمات "الصحية" المنتشرة في كل مكان هذه الأيام - من الأنظمة الغذائية إلى المشروبات والمياه التي تخلصك من السموم.

تكمن الفكرة وراء "إزالة السموم" في أنه باتباع هذه الأنظمة الغذائية أو استهلاك هذه المنتجات، سيتم تطهير جسمك من السموم، وهذا بدوره سيساعد في تحسين الصحة وتعزيز فقدان الوزن، ولكن الأمر أكثر تعقيدًا ، كما توضح خبيرة التغذية ميليسا نيفيس.

تشرح قائلة: "إن مفهوم إزالة السموم من خلال الوسائل الخارجية مثل الأنظمة الغذائية ومنتجات التخلص من السموم مضلل، الجسم نفسه يزيل السموم، كل يوم، في جميع الأوقات، هذا هو الغرض من الكلى والكبد!، إذا كنا حقًا مليئين بالسموم، فسندخل المستشفى ، ولن نتجول في شرب مخفوقات التخلص من السموم!، بينما يقوم الجسم بإزالة السموم من تلقاء نفسه، توضح أنه يمكننا المساعدة في هذه العملية من خلال الحفاظ على رطوبتك وتناول نظام غذائي غني بالألياف.

- دايت HCG

حمية HCG، هي خطة وجبات تتكون من 500 سعرة حرارية فقط في اليوم والمكملات أو الحقن من هرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG) - الهرمون الذي تفرزه النساء أثناء الحمل - عدة مرات في الأسبوع.

وتشير نيفيز إلى أن الناس يفقدون الوزن في هذا النظام الغذائي، ولكن هذا يرجع إلى تناولهم كمية قليلة من السعرات الحرارية يوميًا، هذا النوع من النظام الغذائي غير مستدام، لأن لا أحد سيستطيع تناول مثل هذه الكمية الصغيرة من الطعام لفترات طويلة من الزمن، بالإضافة إلى ذلك، إنه أمر خطير، إن تناول القليل من الطعام سيخفض معدل التمثيل الغذائي لديك، مما يجعل من الصعب الوصول إلى وزن صحي على المدى الطويل، كما أنه يعرضك لخطر الإصابة بسوء التغذية، ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات الأكل، ويؤدي إلى فقدان العضلات والأنسجة، خاصة في الأعضاء الحيوية مثل القلب.

- دايت أغذية الأطفال

تشرح نيفيز: "من المفترض أن يساعدك هذا النظام الغذائي المبتكر على إنقاص الوزن عن طريق خفض السعرات الحرارية والتحكم في الحصص الغذائية، ويتضمن استبدال وجبة أو وجبتين أو وجبة خفيفة يوميًا بأغذية الأطفال، يمكن أن تتراوح كل جرعة من 20 إلى 100 سعرة حرارية".

مرة أخرى، يعود سبب خسارة الناس للوزن في هذا النظام الغذائي إلى قلة السعرات الحرارية المستهلكة كل يوم، ولكن مثل أي نظام غذائي له عيوبه، وتشمل تعريضك لخطر سوء التغذية، لأن متطلبات العناصر الغذائية في هذه الأطعمة محددة خصيصًا للأطفال، من الصعب أيضًا الحفاظ عليها بشكل دائم نظرًا لمذاقها، ولن تجعلك تشعر بالشبع والرضا.

- دايت البيض المسلوق

قد تفقد ما يصل إلى 10 كيلو في أسبوعين عن طريق تناول البيض المسلوق - طوال اليوم – كما يدعي أتباع هذا النظام الغذائي.

"هذا نظام غذائي آخر يستبعد الكثير من مجموعات الطعام ويقيد اختياراتك الغذائية على البيض في الغالب"، كما تشير نيفيس.

أثناء اتباع هذا النظام الغذائي، الذي يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الكربوهيدرات وغني بالبروتين، يمكن أن يساعدك على التخلص من الوزن الزائد، لكن النتائج قصيرة المدى، تشرح قائلة: "يعاني الكثير من الناس من صعوبة الالتزام بهذا النظام الغذائي، ويرجع ذلك في الغالب إلى الملل من وجبة واحدة"، كما تشير إلى أنها ليست خطة غذائية يجب اتباعها من قبل مرضى السكري أو مشاكل الكوليسترول أو مشاكل القلب.

- دايت "باليو"

تقول هيذر كامبل، استشاري التغذية: "أي نظام غذائي مثل "باليو"، يتطلب إغفالًا كاملاً أو تقييدًا خطيرًا لمجموعات غذائية كاملة مثل الكربوهيدرات أو منتجات الألبان يمكن أن يكون مشكلة ويخلق فرصًا لنقص التغذية، عندما لا يتغذى جسمك بشكل صحيح بتوازن جميع العناصر الغذائية المطلوبة، فسيكون من المستحيل إنشاء تغييرات مستدامة تبحث عنها".