"القومي للمرأة" ينعي والدة الشهيد منسي: "جسدت معاني الصبر والتضحية"

علاقات و مجتمع

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع أعضائه وعضواته ببالغ الحزن والآسى السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل أحمد منسى.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن حزنها الشديد لفقدان أم مصرية تجسد معاني الصبر والتضحية.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازى لأسرة وأصدقاء الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ويرصد "هن" في السطور التالية بعض المعلومات عن حياة أم الشهيد أحمد منسي:

- اسمها سناء محمد رضا.

- لديها 3 أبناء وهم "محمد" و"أحمد" و"رضا".

- تلقت نبأ استشهاد نجلها العقيد أحمد منسي، بروح قوية وصابرة: "مكنش ينفع انهار.. ولازم أكون قوية"، بحسب ما ذكرته في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي.

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- كان أول ظهور إعلامي لها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

- تتجنب الحديث عن أحداث استشهاد نجلها العقيد أحمد منسي، بحسب ما ذكرته في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي.

- لم تحب مناداة أبنائها بأسماء الدلع: "معنديش دلع.. كل واحد باسمه"، بحسب أيضًا ما ذكرته مع الإعلامية منى الشاذلي.

- تعرضت لأزمة صحية قبل أسابيع ونقلت إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس.

- يجري دفنها بمقابر العائلة في الروبيكي بالعاشر من رمضان، بجوار ابنها الشهيد اليوم السبت، بعد صلاة المغرب.

ويذكر أن رضا منسى، شقيق الضابط الشهيد العقيد أحمد منسى، أعلن وفاة والدته سناء جاد، اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت مريضة من قبل وفاة الشهيد.