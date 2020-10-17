حكاية 3 صور ظهرت فيهم كنزي عمرو دياب بحركة يد خادشة

لايف ستايل

حالة واسعة من الجدل، تسببها كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب من زوجته الثانية زينة عاشور، من حين إلى آخر بسبب المواد المصورة التي تشاركها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي تتضمن حركات يد "خادشة للحياء".

"هن" رصد 3 مواد مصورة لـ"كنزي" بحركة يد "خادشة للحياء" خلال الفقرات التالية.

منذ قليل، شاركت مقطع فيديو عبر "أستوري"، ظهرت خلالها بـ"أستوميك" قاتم اللون وبنطلون فضفاض واسع اللون، مع سترة شتوية طويل، خلال رقصها مع صديقة لها، لتقوم بحركة يد خادشة للحياء خلال تمايلها على نغمات أغنية أجنبية.

ومنذ شهرين نشرت صورتين لها، بـ"هاف أستوميك" أبيض قصير مكشوف البطن، وبنطلون فضفاض منقوش بدرجات اللون الأزرق، مع شعر أشقر "كيرلي" ومكياج بسيط، متعمدة أداء نفس الحركة الخارجة، ما تسبب في انتقادات واسعة لها.

وحرصت زينة عاشور والدة كنزي دياب على تسجيل إعجاب للمواد المصورة، مثلما تفعل في كافة المنشورات التي تنشرها ابنتها عبر "إنستجرام".

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وفي أغسطس الماضي، اختارت "كنزي" وضع صورة شخصية "بروفايل" على "إنستجرام" تحتوى على صورة تتضمن الحركة نفسها، إلا أنها قررت تغييرها بالتزامن مع تعرضها لانتقادات من المتابعين، من بينها: "يابنتي خلي بالك من صورتك.. إنتي بنت أشهر مغني في الوطن العربي"، و"كوول ومنطلقة"، و"اللي بتعمليه ده عيب وحرام".

ويذكر أن "كنزي" هنأت والدها "الهضبة" بعيد ميلاده الـ59، والذي وافق الأحد 11 أكتوبر الجاري، حيث نشرت مجموعة من الصور النادرة التي جمعتهما في طفولتها.

ونشرت "كنزي" صورتين من طفولتها وكان يحملها والدها الفنان عمرو دياب، وصورة أخرى من مرحلة شبابها وهو يقبلها، وعلقت على الصور: "عيد ميلاد سعيد بابي".

واحتفل الفنان عمرو دياب، في 11 أكتوبر الجاري، بعيد ميلاده الـ59، وهو من مواليد مدينة بورسعيد.