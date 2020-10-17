معلومات عن والدة أحمد منسي الراحلة: مبتحبش تدلع ولادها (صور)

علاقات و مجتمع

عقب فراق 3 أعوام، لحقت سناء رضا، بنجلها العقيد أحمد منسي، الذي استشهد في أحداث كمين البرث في 2017، تاركًا آلام الفراق في قلب والدته، التي رحلت إليه أمس السبت، بعد صراع مع المرض.

بعد إعلان استشهاد العقيد أحمد منسي، كان الجميع ينتظر الاستماع إلى بطولاته وحياته الأسرية، بينما تجنبت الأم الجريحة الحديث كثيرًا في وسائل الإعلام، واكتفت بلقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم.. منى الشاذلي"، بمناسبة عيد الأم، تحدثت من خلاله عن علاقتها القوية بنجلها الشهيد.

ويرصد "هن" في السطور التالية بعض المعلومات عن حياة أم الشهيد أحمد منسي:

- اسمها سناء محمد رضا.

- لديها 3 أبناء وهم "محمد" و"أحمد" و"رضا".

- تلقت نبأ استشهاد نجلها العقيد أحمد منسي، بروح قوية وصابرة: "مكنش ينفع انهار.. ولازم أكون قوية"، بحسب ما ذكرته في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي.

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- كان أول ظهور إعلامي لها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

- تتجنب الحديث عن أحداث استشهاد نجلها العقيد أحمد منسي، بحسب ما ذكرته في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي.

- لم تحب مناداة أبنائها بأسماء الدلع: "معنديش دلع.. كل واحد باسمه"، بحسب أيضًا ما ذكرته مع الإعلامية منى الشاذلي.

- تعرضت لأزمة صحية قبل أسابيع ونقلت إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس.

- يجري دفنها بمقابر العائلة في الروبيكي بالعاشر من رمضان، بجوار ابنها الشهيد اليوم السبت، بعد صلاة المغرب.

ويذكر أن رضا المنسي، شقيق الضابط الشهيد العقيد أحمد المنسي، أعلن وفاة والدته سناء جاد، اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت مريضة من قبل وفاة الشهيد.

وأضاف أن جنازة والدته، اليوم، بعد صلاة المغرب من مسجد التوحيد بمدينة العاشر من رمضان، حيث سيجري تشييع جثمان والدته إلى مقابر العائلة.