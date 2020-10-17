كنزي عمرو دياب تكرر حركة خادشة للحياء خلال رقصة مع صديقتها

علاقات و مجتمع

عادت كنزي، ابنة الفنان عمرو دياب، لإثارة الجدل مجددًا، بحركة خادشة للحياء في أحدث ظهور لها، خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "كنزي"، بـ"أستومك" قاتم اللون وبنطلون فضفاض واسع اللون، مع سترة شتوية طويل، خلال رقصها مع صديقة لها، لتقوم بحركة يد خادشة للحياء خلال تمايلها على نغمات أغنية أجنبية.

يأتي ذلك بعد شهرين من نشرها صورتين، مطلة خلالهما بـ"هاف أستوميك" أبيض قصير مكشوف البطن، وبنطلون فضفاض منقوش بدرجات اللون الأزرق، مع شعر أشقر "كيرلي" ومكياج بسيط، متعمدة أداء نفس الحركة الخارجة، ما تسبب في انتقادات واسعة لها.

وبسبب تلك الصور، تعرضت "كنزي" للعديد من الانتقادات، من بينها: "يابنتي خلي بالك من صورتك.. انتي بنت أشهر مغني في الوطن العربي"، و"كوول ومنطلقة"، و"اللي بتعمليه ده عيب وحرام".

Advertisements

وبعد نشر صورتها الأولى بالحركة الخارجة، وعقب أيام من إثارتها الجدل بسببها قررت تغييرها بأخرى.

ويذكر أن "كنزي" هنأت والدها "الهضبة" بعيد ميلاده الـ59، والذي وافق الأحد 11 أكتوبر الجاري، إذ نشرت مجموعة من الصور النادرة التي جمعتهما في طفولتها.

ونشرت "كنزي" صورتين من طفولتها وكان يحملها والدها الفنان عمرو دياب، وصورة أخرى من مرحلة شبابها وهو يقبلها، وعلقت على الصور: "عيد ميلاد سعيد بابي".

واحتفل الفنان عمرو دياب، في 11 أكتوبر الجاري، بعيد ميلاده الـ59، وهو من مواليد مدينة بورسعيد.

واعتادت "كنزي" مشاركة متابعيها، بصور ومقاطع فيديو لها من حياتها، وكان آخر ما نشرته عبر إنستجرام، إطلالة جريئة لفتت بها الأنظار.

وظهرت "كنزي" بجامبسوت أسود طويل، والذي تميز بأنه مكشوف الصدر وبدون نقوش، مع شعر أشقر "كيرلي" ومكياج بسيط، واكسسوارات ذهبية، خلال استعراض أنوثتها وإطلالتها السوداء في مقطع فيديو قصير، فضلًا عن مشاركتها عدة صور لها بنفس الـ"لوك".