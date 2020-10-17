للسيدات.. 5 أطعمة تضر بالمهبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:
يتأثر الجسم بما يتناوله الفرد من أطعمة ومشروبات، وكذلك يؤثر قي مستوى الطاقة، كما تتأثر الأعضاء التناسلية، بالأطعمة والمشروبات التي يتناولها الفرد وذلك، من حيث زيادة الخصوبة أو إضعافها.
وأيضا هناك بعض الأطعمة تضر بالمهبل، وتجعله أكثر عُرضة للإصابة بالمشكلات الصحية، وللتعرف عليها اضغط هنا.
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