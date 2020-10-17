لا يسبب صعوبة التنفس فقط.. علامات تكشف نقص الأكسجين في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:
اضطراب مستوى الغازات في الدم يؤثر على الشخص بصورة واضحة، ويتسبب في تعرض الأجهزة الحيوية للارتباك، خاصة مع انخفاض نسبة الأكسجين بالدم وارتفاع ثاني أكسيد الكربون، حيث يواجه المريض صعوبة كبيرة في التنفس.
والأمر لا يتوقف على صعوبة التنفس فقط، بل يمتد ليشمل أعراضا مختلفة... ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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