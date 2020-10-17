5 عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بسرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
يطلق على شهر أكتوبر "أكتوبر الوردي" باعتباره الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، الذي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا والتي تصيب النساء في جميع أنحاء العالم، وذلك لزيادة الوعي حول الوقاية والحاجة إلى التشخيص المبكر للمرض.
وهناك بعض العادات الخاطئة التي تزيد فرص التعرض للإصابة به، وللتعرف عليها اضغط هنا.
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