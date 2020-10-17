6 أسباب تفسر لك لماذا عليك الوقوف وعدم المشي على السلالم المتحركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يمكن أن يصاحب استعمال السلالم المتحركة مشكلة جديدة علينا؛ هل عليّ الوقوف مكاني أم يفترض أن أمشي عليها؟ لسنوات عدة، فرضت العادات والقواعد وقوف الناس على جانب واحد لإفساح الطريق لمن هم في عجلة من أمرهم.

لكن إحدى الدراسات تفيد بأنه من الأفضل ألا يمشي أحد على السلالم قط، وتنصح الجميع بالامتناع عن المشي على السلالم المتحركة، وإليكم الأسباب التي تقف وراء ذلك، وفق ما ذكر موقع "برايد سايد" الأمريكي.

1- يمكن لعدد أكبر من الناس استعمال السلالم المتحركة إن وقف الجميع في أماكنهم

وجدت تجربة أجريت سنة 2015 في محطة “هولبورن” أن السلالم المتحركة المخصصة للوقوف فقط يمكنها حمل زيادة قدرها 30٪ من الركاب أثناء أوقات الذروة، أكثر من تلك السلالم التي تسمح بالمشي والوقوف.

السلالم المتحركة الأطول لا تشجع الناس عن المشي، وبالتالي يعدّ إفساح المجال لمرور المشاة مجرد مضيعة للوقت. اتفقت تجربة أخرى مع هذه النتائج واكتشفت أيضاً أن استعمال كلا الجانبين للوقوف يقلل من الازدحام بشكل ملحوظ. حيث تضاءل عدد الأشخاص في طابور الدخول إلى السلالم المتحركة من 73 إلى 24 فقط.

2- المشاة يكسبون الكثير من الوقت على حساب الواقفين

تبين أن الوقت الذي نستغرقه في الوقوف في الطابور للوصول إلى السلالم المتحركة وركوبها قد انخفض بشكل حاد عندما التزم الجميع بأماكنهم. وفي تجربة أخرى مشى خلالها 40٪ من الناس على السلالم المتحركة، كان الوقت في المعدل بالنسبة للواقفين 138 ثانية، مقابل 46 ثانية للمشاة.

لكن عند التزام الجميع بأماكنهم، ينخفض الوقت في المعدل إلى 59 ثانية. وهذا يعني أننا حين نمشي على السلالم المتحركة، فنحن نوفر الوقت على حساب الواقفين.

Advertisements

3- المشي على منصة متحركة خطير

وقعت عديد الحوادث المتعلقة بالسلالم المتحركة في جميع أنحاء العالم، وبعضها كان ناتجاً عن المشي على هذه الآلات أثناء عملها. وقال متحدث باسم شركة لسلالم متحركة في أمريكا، أن معظم الناس اعتادوا الصعود والنزول من السلالم العادية التي يبلغ ارتفاع الدرجة الواحدة 18 سم، لكن ارتفاع درجات السلم المتحرك في المعدل هو 20 سم، وقد يزيد هذا الفرق من خطر التعثر والسقوط.

4- السلالم المتحركة قد تتلف بسبب ذلك

في حين أن هناك ادعاءات بأن المشي على السلالم المتحركة لا يلحق ضرراً بالآلية بشكل عام، أورد نظام مترو نانجينغ حججاً تدحض ذلك. توقف نظام المترو عن التوصية بالوقوف على اليمين والمشي على اليسار، لأن حوالي 95٪ من السلالم المتحركة قد تضررت من الجانب الأيمن. السماح بمرور الناس على اليمين لا يعني سوى أن الضغط والثقل سيسلّطان على جانب دون الآخر، وبالتالي يمكن لذلك أن يلحق الكثير من الأضرار بالسلالم المتحركة.

5- المشي يزعج من يحملون أمتعة أو يرافقهم أطفال

أولئك الذين يسافرون بأمتعتهم أو برفقة أطفالهم الصغار يحتاجون بلا شك إلى مساحة أكبر حتى يتمكنوا من الإمساك بكل شيء. إن كانوا مضطرين للالتزام بقاعدة إفساح المجال للمشاة المحتملين، فسيجبرون في هذه الحالة على وضع أمتعتهم أو أطفالهم أمامهم عوض الجانب الأيسر. وفعل ذلك قد يقودنا إلى عدة حوادث أيضاً.

6- الاحتكاك بالناس في مساحة ضيقة تصرف سيئ

بما أن الناس يحتاجون إلى مساحة شخصية، فالاحتكاك بالواقفين أثناء المشي على السلالم المتحركة قد يبدو تصرفاً سيئا. في مثل هذه المساحات الضيقة، قد نضطر دون قصد للاحتكاك بالواقفين الذين يحتاجون إلى مساحة أكبر بسبب أحجامهم أو حقائبهم. وهذا في حد ذاته شكل من أشكال التعدي على خصوصية الآخرين.